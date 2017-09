- Jeg tror på, at Astrid Blom har evnen til at balancere mellem den faglige viden og de politiske interesser, siger landsformand Jorry Højer. På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 8. juni 2017 blev Astrid Blom præsenteret som ansættelsesudvalgets kandidat til direktørposten. Foto: Louise Hjerting Nielsen

Astrid Blom er den nye direktør i Parkinsonforeningen

- Jeg tror på, at Astrid har evnen til at balancere mellem den faglige viden og de politiske interesser. Her vil hendes mangeårige arbejde i sundhedsbranchen danne en fin baggrund, tilføjer Jorry Højer, der desuden fremhæver, at Astrid Blom er god til at kommunikere og åben i sin tilgang til mennesker.