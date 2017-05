Anneli Aasmul fylder 50 år

Anneli Aasmul også kaldet Anne bliver den 13. maj 50 år. Anne er født og opvokset i Taastrup. Hele sin skoletid havde hun den store glæde at gå på Taastrup Realskole. Efter skoletid havde hun job hos sin far, købmand Villy Jørgensen, senere kom hun hos sin mor som fotografmedhjælper også kaldet indianer. Hun har aldrig forladt Taastrup, med undtagelse af et længere ophold i USA med en smuttur til Guatemala. Det var som led i hendes fotografuddannelse. Anne elsker at rejse, og er i sin læretid som fotograf, blevet sendt ud til kendte dygtige fotografer i ind- og udland. Med vekslende skoleophold påtog hendes mor Inge Aasmul sig ansvaret for hendes fotografuddannelse, som afsluttedes med en svendeprøve, og svendebrev.