Angriberen Mark Strudal undervise lokale spillere på Nybolig Park i Taastrup.

Send til din ven. X Artiklen: Angrebstræning med Mark Strudal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Angrebstræning med Mark Strudal

Taastrup - 15. februar 2017 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup FC havde fornemt besøg i sidste uge, da tidligere A-landholdangriber og nuværende angrebstræner for Brøndby IF's Superliga hold, Mark Strudal, holdt kursus for 30 af klubbens trænere om, hvordan de tilrettelægger og udfører målrettet angrebstræning på klubbens hold.

Mark Strudal har i sin aktive spillerkarriere været angriber på en række divisions- og Superliga hold og desuden tilbragt et par år i udlandet hos Borussia Dortmund og Grasshopper. Siden 2009 har han været angrebstræner for Superliga holdene hos FC Nordsjælland og senest hos Brøndby IF. Desuden er han kendt som træner for TV2 Zulu's populære fodboldhold FC Zulu.

Taastrup FC's trænerkursus foregik på hjemmebaneanlægget Nybolig Park, hvor det nye klubhus først lagde lokaler til kursets teoretiske del. Spillerne på klubbens bedste kvindesenior hold samt målmænd fra herre Danmarksserieholdet var efterfølgende medier ved de praktiske øvelser på kunstgræsbanen.

Cheftræner på klubbens kvindesenior 1 hold, Morten Lethan Albrechtsen, udtaler om kurset:

»Vi er utrolig glade for, at det er lykkes at få en kapacitet som Mark til at undervise os i angrebsfodboldens kunst. Jeg er sikker på, at den viden han bidrog med er noget, som jeg kan udnytte i min træning til at gøre holdet endnu mere angrebsfokuseret og pigerne mere målfarlige.«

Ledige pladser Klubbens kvindesenior 1 hold er godt i gang med forberedelserne til forårets turnering, hvor der arbejdes målrettet med at spille sig tilbage i Kvindeserie Øst rækken, som er fællesrække for de bedste hold i øst Danmark. Der er et par ledige pladser i truppen, så alle spillere som kunne være interesseret i at være en del af holdet er meget velkomne til at kontakte sportschef Frank Andersen på tlf. 29889493.