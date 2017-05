Andepar med styr på lokale vandhuller

I Albertslund sæsonåbnede badesøen med stort rykind lørdag. I Taastrup skete det samme på vandhuls- og andeniveau tæt på det store egetræ på Dorphs Allé. Den forsommerlige varme gør det nemlig godt med et sted at køle sig, og for en and gælder det om at have styr på de lokale vandhuller. Det viste andeparret søndag formiddag, at de havde. Da forårsvarmen for alvor tog til og hen af 10-tiden nåede pænt op i 20 grader, kunne man således se Hr. og Fru And spankulere målrettet ad Østerparken op over kantstenen og videre i græsrabatten mod hjørnet til Dorphs Allé, hvor den lokale brandhanes utætheder havde skabt sit eget lille vandhul. Det havde andeparret for længst spottet.