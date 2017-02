I Vestegnen Rotaract Klub kan man være en del af et hav af sociale arrangementer, fester og spændende oplevelser i form af blandt andet interessante virksomhedsbesøg og foredrag. Foto: Privat

Ambitiøse unge til møde i ny klub

Taastrup - 21. februar 2017 kl. 14:48

Forleden havde Vestegnens Rotaract Klub deres første informationsmøde i Medborgerhuset i Taastrup.

- Vi havde en velbesøgt infoaften i Vestegnens Rotaract Klub, fortæller mentoren for klubben Poul Henning Poulsen.

Den nye klub er for unge aktive mennesker mellem 18 - og 30 år i Taastrup.

Det første møde fandt sted mandag den 6. februar i Medborgerhuset. Det er Høje Taastrup Rotary Klub, som er i fuld gang med at starte klubben: Vestegnen Rotaract Klub.

- Rotaract fungerer næsten ligesom Rotary. Forskellen er bare, at Rotaract henvender sig til unge i stedet, forklarer Poul Henning Poulsen og fortsætter:

- Det er unge, der kan lide at netværke og møde andre engagerede unge mennesker. Unge, som holder sig orienteret om verden omkring sig, og kan lide at rejse og udvide deres sociale og professionelle netværk, og samtidig også vil være med til at gøre en forskel for andre, hvad enten det er i lokalområdet eller på en skole i Sri Lanka.

Klubben holder møde hver anden mandag i Medborgerhuset i Taastrup.

- Klubben er netop dannet for at skabe et enestående fællesskab for aktive unge mennesker på Vestegnen gennem sociale arrangementer, fester og spændende oplevelser i form af blandt andet interessante virksomhedsbesøg og foredrag om iværksættere og idégenerering, siger Poul Henning Poulsen og tilføjer:

- I Rotaract er der plads til alle, men især dem, som vil noget.

Fællesnævneren for mange medlemmer er engagement og et ønske om at ville udfordre sig selv. Det kan være i forhold til ledelse, humanitære projekter, afholde konferencer eller lave bestyrelsesarbejde.

Rotaract er en bred organisation, og diversitet er et kendetegn - en bestemt uddannelse, religion og politiske holdninger er irrelevante.

I klubben er der en god mulighed for personlig udvikling, da man oplever at få noget igen, når man giver noget.

Der bliver årligt afholdt flere konferencer på landsplan med forskellige temaer. På møderne er der ofte foredragsholdere, eller man tager ud på virksomhedsbesøg.

Der er garanti for at få erfaringer og nye inputs. Virksomhedsbesøgene og foredragene spænder bredt - fra motivation, iværksætteri, networking og politik til chokolade-, vin- og ølsmagning. En enkelt klub har endda haft en snak med en hestehvisker.

Man kan vælge at gå med i mødeudvalget i sin klub og sætte et præg på mødernes emner.

Humanitære projekter er en grundpille i Rotaract, og flere klubber har nedsat humanitære udvalg. Klubberne er selv ansvarlige for at afholde to projekter om året.

Det kan være det helt lille dagsprojekt, hvor der gøres en forskel i det lokale miljø, men det kan også være et stort projekt, der tager mange måneder at forberede, og hvor resultatet typisk også er større.

Det er altid muligt at komme med en idé til et humanitært projekt.

Internationalt Rotaract har 184.000 medlemmer verden over.

Skal du flytte til en ny by, er der derfor god mulighed for at finde en klub, og dermed fra starten have et netværk. Derudover er der hele tiden internationale arrangementer - store som små. Der er tre europæiske konferencer hvert år samt en nordisk og minimum en stor internationalt konference.

De fleste konferencer trækker over 500 Rotaractere fra nær og fjern. Derudover er der altid massevis af round trips, skiture og yacht-ture. Rotary arrangerer også flere forskellige former for udveksling.

Rotaract er din adgang til verdens største erhvervsnetværk, Rotary International. Rotary har mere end 1.2 millioner medlemmer i verden.

Det giver gode muligheder for et netværk, du kan bruge i din jobsøgning, til sparring, mentorordning med en rotarianer i en ledende stilling og til projekter. Samarbejdet mellem Rotaract og Rotary er tosidet, og Rotary afholder workshops med fokus på ledelse og udvikling for medlemmer i Rotaract.

Mere information kan findes på Facebook: vestegnen Rotaract Klub og på www.vestegnenrotaract.dk