Her ses Kunstforeningen Foyer?ens bestyrelse. Fra venstre: Karin Riis, Leif Damvig, Povl Schøn, Erhardt Franzen og Lise Sørensen.

Ambitiøse på billedkunstens vegne

Taastrup - 16. januar 2017 kl. 16:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstforeningen Foyer`en har taget hul på et nyt 'Kunst-år'. Den lokale billedkunstner Ruth Jensen, Taastrup har indledt årets udstillingsrække i foreningen på fernisering i sidste uge. Ikke færre end 75 mennesker var mødt på ferniseringen, der også var tilrettelagt som en nytårskur, hvor Musikskolens Koncert Orkester leverede et musikrepertoire af højt karat, tilpasset det nye års begyndelse til stor beundring for de mange fremmødte.

Fyldigt program Kunstforeningen fortsætter med et fyldigt aktivitetsprogram i 2017. Der omhandler ni billedudstillinger samt galleri-/museumsbesøg og foredrag for medlemmerne. Udstillingerne er bredt sammensatte, med et mangfoldigt felt af kunstnere. Alle med forskellig kunstnerisk baggrund, stilarter, præsentationsformer samt oprindelse i landet.

I efteråret 2017 vil Foyer`en være ramme om den lokale fotoklub Torstorp Fotoklubs 20-års jubilæumsudstilling. Der vil her blive vist 100 - 200 udvalgte fotos fra klubben. En udstilling der også vil have stor fotokunstnerisk interesse og opmærksomhed.

»Som led i udstillingsaktiviteten er ferniseringerne meget vigtige. De tilrettelægges og afvikles nærmest som små events, hvor folk kommer og ser og hører professionelt om udstillingerne. Den aktuelle kunstner er altid til stede og fortæller om sin kunst, hvilket medlemmerne lægger stor vægt på, og elever fra Musikskolen underholder med musik af forskellig slags. Ind imellem åbnes udstillingen på ferniseringen af en lokalt kendt og centralt placeret person. Det kan være en byrådspolitiker eller person repræsenterende en organisation eller institution i Kommunen,« fortæller Kunstforeningen Foyer'ens formand Erhard Franzen og fortsætter:

»Fra buffet kan deltagerne på ferniseringerne nyde et glas vin/vand og lidt snacks. Det er alt sammen er med til at øge oplevelsen samt formidle det sociale samvær på ferniseringerne og fællesskabet i foreningen, hvilket er en meget vigtig ting i en frivillig forening.«

Erhard Franzen understreger, at man i Foyer'en er meget bevidst om, at man ved tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer medvirker til at understrege og udvikle billedkunsten og kulturlivet i Kommunen.

»Billedkunsten er en kunstart i lighed med musikken, litteraturen, teatret og forfatterskabet og har igennem tiderne bidraget stort til at forme, anskueliggøre og bekræfte det danske kulturliv,« siger han.

Erhardt Franzen mener, at et kunsthus ville være med til at løfte billedkunsten i kommunen:

»Billedkunsten vil være et særdeles centralt emne i forbindelse med forestående drøftelser og ajourføring af Høje-Taastrup Kommunes kulturpolitik 2016-2020. Nyligt har Kommunen besluttet, at der indrettes et Musikhus i et fysisk fællesskab med Taastrup Teater. I fortsættelse heraf vil det være nærliggende, at forestille sig et kunsthus i Høje-Taastrup Kommune. Et kunsthus skal være en overordnet enhed i forhold til kunstforeningerne, kommunens forskellige kunstneriske tiltag samt i forhold til andre kunst- og kulturudviklende interesser i kommunen.

Med et kunsthus vil Høje-Taastrup Kommune kunne stilsætte og synliggøre kommunens interesser, prioritering og værdisætning af kunst- og kulturområdet, og det vil også kunne bruges som led i at fremme en kommende by- og kommuneudvikling, hvor det vil være af stor betydning, at knytte Kommunen geografiske udstrækning bedre sammen. I et sådant 'knyttearbejde' vil kunst- og kulturområdet kunne være et særdeles nyttigt hjælperedskab,« siger formanden.