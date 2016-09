Alvorlig ulykke: Slap med knubs

Det var et forkert vognbaneskift, der var baggrunden for ulykken. En personbil, ført af en 57-årig mand fra Jylland, var kørt fra Ring 5 og fortsatte ind i indfletningsbanen på Roskildevej i vestgående retning - med henblik på at kunne svinge ud og via et »hul« i autoværnet at komme over i de østlige kørebaner. Indfletningsbanen har - over for dette »hul« i autoværnet - en spærrelinje, netop for at undgå, at de vestgående kørebaner krydses på dette sted. Formentlig har bilisten lavet en fejl ved på dette sted at krydse de vestgående kørebaner, oplyser politiet.