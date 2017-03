Se billedserie - Jeg har aldrig haft en mand at dele mine følelser eller behov med. I koranen står der, at menneskets er skabt i par, som skal leve sammen i barmhjertighed, sjælefred og kærlighed. Jeg kan blive helt misundelig bare af at se på to forelskede fugle. Om foråret er det rigtig slemt for mig, når jeg ser alle de her par, der går rundt hånd i hånd, men det er jo svært at finde én, der ligner Tom Cruise eller James Dean, ler Roxy. Foto: Josefine Klitgaard

Send til din ven. X Artiklen: Alt det vi deler - med Roxy - en stolt dansker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt det vi deler - med Roxy - en stolt dansker

Taastrup - 07. marts 2017 kl. 09:11 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rukhsana Bibi, bedre kendt i Taastrup som Roxy, er 49 år og har siden hun som fireårig kom til Danmark, fra Pakistan, boet i Blåkilde.

Hun er enlig mor til fem børn. To sønner og tre døtre.

Døtrene er blandt andet kendt fra dokumentarserien: 'Muslimske Pigers Dagbog', der sidste år blev vist på DR2.

En af døtrene opfordrede Roxy til at gå til casting på reklamefilm: Alt det vi deler.

- Det er jo lige noget for dig mor.

Budskabet i den lille film handler om alt det, som vi har til fælles. Det vi deler som for eksempel kærlighed og ensomhed.

- Filmen bærer et smukt budskab med sig i en tid, hvor der til stadighed er en tendens til, at vi fokuserer på vores forskelle, frem for det vi har tilfælles, siger Roxy, der meldte sig til castingen.

Man kan se det endelige resultat af filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg

- Ved castingen bliver vi spurgt om en masse spørgsmål, der går tæt. Nogle af spørgsmålene lyder: Er du forelsket, er der nogle tæt på dig, der er døde, er du lesbisk eller bøsse, har du en hemmelighed eller har du været udsat for vold. Det er spørgsmål, der rammer dig, siger Roxy og tilføjer:

- Der var også spørgsmål om ens forhold til mad, ens drømme, ønsket om at blive berømt, om man er et troende menneske, og om man tror på liv efter døden eller har set en UFO.

Produktionsholdet skulle bruge mellem 80 og 100 mennesker. Roxy blev valgt. Optagelsesdagen fandt sted fra morgen til aften en dag i december.

- Da jeg så rockerne og alle der stirrede på mig, blev jeg for første gange bange, og tænkte hvad laver jeg her, fortæller Roxy og fortsætter:

- Men så kom instruktøren Asger Leth og hilste pænt på mig. Casting Directoren Gro Therp var fantastisk til at svare på vores spørgsmål, så jeg faldt helt til ro.

De mange medvirkende skulle gå frem, når der kom et spørgsmål, som de kunne svare ja til.

- Jeg fik at vide, at vi skulle være ærlige, og da spørgsmålet om vi havde set en UFO kom, gik jeg frem, fortæller Roxy, der lagde mærke til de andres udtryk.

- De så på mig helt mundlamme. Jeg fortalte sandheden. For længe siden oplevede jeg nemlig, at der var en masse aktivitet på himlen. Jeg er overbevist om, at det må have været en UFO, derfor ringede til politiet, som beroligede mig. Helt ærligt så tror jeg, at der findes nogle, der er langt mere perfekte og smukkere end os mennesker. Nogle som ikke er grimme og farlige aliens, griner Roxy.

Tæl lige til tre Under optagelserne stillede Asger Leth løbende forsamlingen forskellige spørgsmål.

- Jeg var så ivrig for at give udtryk for, hvad jeg føler, så instruktøren på et tidspunkt måtte bryde ind. 'Hey du der i den lyserøde - kan du ikke bare lige tælle til tre, før du svarer,' fortæller Roxy grinende.

Hun fortæller også om en anden god oplevelse fra dagen, hvor hun i en pause står og fisker i en slikskål. Ved siden af hende står en høj og bredskuldret mand med store muskler og masser af tatoveringer.

- Skal jeg være bange for dig, spørger Roxy manden smilende. Manden kigger på hende, og siger, at det skal hun da ikke.

- Jeg fortæller ham, at han ligner Rambo eller Arnold Schwarzenegger. Han smiler stolt til mig og vi giver hinanden hånden.

De mange timers optagelser er klippet sammen til en film på tre minutter.

- Jeg er virkelig glad for at kunne være med til at bidrage til den lille film, som har opnået så megastor succes både i Danmark og i udlandet. Det er en superkæmpe oplevelse at dele sine personlige holdninger og oplevelser med mennesker, som jeg aldrig før har mødt, understreger Roxy, der er lykkelig for at opleve den tillid, der opstår mellem mennesker, når man ser udover fordomme og udelukkende fokuserer på det, som man har til fælles.

De medvirkende er en blandet forsamling af forskellige grupper. Der er blandt andet forretningsfolk med en høj indtægt, folk uden indtægt, nogle med mange tatoveringer, hospitalsansatte, nydanskere, teenagere, hætteklædte fodboldsfans og folk fra landet.

- Det, at vi allesammen bliver sat sammen i ét stort rum og får mulighed for at opdage alt det, som vi deler og har tilfælles, gør, at vi ender med både at kramme - og give hinanden hånden.

Stolt af filmen Reklamefilmen: 'Alt det vi deler' er lavet for tv2, og vises stadig jævnligt via Youtube verden over.

- Der har allerede været flere end 60 millioner visninger over hele verden. Det er helt fantastisk. Og endelig er der et positivt budskab fra Danmark, som forhåbentlig kan gøre os populære igen i mange forskellige lande, så er det da bare om at benytte sig af det, siger Roxy og tilføjer:

- Vi har ekstra meget brug for kærlighed i den her tid. Jeg er pavestolt over, at Danmark for en gangs skyld er i fokus for noget positivt. Jeg beder til, at mange andre vil lave nye udgaver over samme tema. Verden har brug for positive historier. Mange af os vil være langt mere lykkelige og trygge, hvis vi ikke dømte og satte folk i kasser. Det er vigtigt med viden, og verden er blevet lille. Hvor der er vilje, er der også vej. Hvis folk virkelig vil, kan vi godt leve i fred. Det mener jeg reklamefilmen er et klart bevis på.

Føler sig ensom Flere af dem, som har set den lille film, har efterfølgende spurgt Roxy om, hvorfor hun træder frem, da spørgsmålet lyder, om man føler sig ensom. Hun har jo fem børn, job og flere frivillige aktiviteter i sin hverdag. Svaret kommer prompte.

- Jeg har jo ikke nogen mand. Jeg har aldrig haft en mand at dele mine følelser eller behov med. I koranen står der, at mennesket er skabt i par, som skal leve sammen i barmhjertighed, sjælefred og kærlighed. Jeg kan blive helt misundelig bare af at se på to forelskede fugle. Om foråret er det rigtig slemt for mig, når jeg ser alle de her par, der går rundt hånd i hånd, men det er jo svært at finde én, der ligner Tom Cruise eller James Dean, ler Roxy, der selv synes, at hun lige nu er i sin bedste alder.

- Ved optagelsen blev vi spurgt om, hvad vi mente var den bedste alder at være i, og der var flere af de helt unge deltagere, altså teenagerne, der udtalte, at den måtte de være i nu, da de ikke havde nogle bekymringer. Det blev jeg meget overrasket over. Jeg har ikke noget at bekymre mig over lige nu andet end mine børns uddannelser. Jeg tænker særlig meget på min ældste søn, der i øjeblikket forsøger at komme ind hos politiet. Åhhh, hvor jeg håber, at det lykkes, siger Roxy.

Elsker politiet, Blåkilde og Danmark

Roxy kan godt lide at identificere sig selv som den smukke svane i HC. Andersen eventyret: Den grimme ælling.

- Danmark er HC. Andersens land. Sådan føler jeg det. Jeg elsker Danmark, ytringsfriheden, ligestillingen, retfærdigheden og trygheden, som er i det her land. Jeg er stolt af at være dansker. Og jeg er vild med den mangfoldighed, der er her i Blåkilde, smiler Roxy, der også elsker politiet.

- De er så flotte og seje. Når jeg for eksempel har haft med nogle unge at gøre, der har været ude i problemer, har politiet altid været så søde og hjælpsomme.

Bag smilet er blikket alvorligt.

- Jeg har altid skulle være superstærk og stå alene. Også dengang, hvor jeg var gift med mine børns far. Det er nu 10 år siden, at vi blev skilt. Dengang hvor vi stadig var gift, var jeg alene om alting. Både udgifter og børneopdragelse. Det var et rent helvede. Specielt, når jeg var gravid. Jeg kunne ikke komme hurtig nok ud fra hospitalet, når jeg havde født, fordi jeg var bange for, om han kunne finde på at slå mine andre børn, når ikke jeg var der. Den ensomhed, som jeg føler, er en af grundene til at jeg prøver at hjælpe andre. Det udfylder et tomrum, fortæller den meget ærlige kvinde.

Rukhsana Bibi er stifter af børneklubben Pangæa, hvor hun har været forkvinde i mange år. Klubben er for børn i Blåkilde. Børneklubbens formål er at skabe aktiviteter, hvor børn op til 16 år lærer noget, hygger sig og tager ansvar. Selvom man måske skulle mene, at Roxy har nok at se til, kan man godt tro om igen. Hun er nemlig også frivillig i vågetjenesten i Taastrup, og samtidig sidder hun i integrationsrådet også her i kommunen.

relaterede links