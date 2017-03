Alle elever får iPad eller pc

Med en iPad eller pc til hver enkelt elev muliggøres nye undervisningsformer og særlige træningsindsatser som eksempelvis læsning, og elevernes motivation og læring styrkes. Og at være en kyndig bruger af IT er vigtigt for børnenes kompetencer i forhold til senere uddannelses- og jobmuligheder, lyder baggrunden for strategien.

En anden fordel ved at bruge iPads i undervisningen er muligheden for differentieret undervisning. Det kom både skoleleder Jan Bjergskov og borgmester Michael Ziegler ind på i forbindelse med udleveringen af elevernes nye arbejdsredskab.

- Det er vigtigt, at undervisningen hele tiden er en lillebitte smule svært uden at være så svær, at man ikke kan følge med, eller at det er så let, så man keder sig, sagde Michael Ziegler henvendt til eleverne i 3.b, inden han og formanden for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck delte skærmene ud.