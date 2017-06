Alle børn skal op på cyklerne

- Der er mange gode grunde til, at vi vil have børnene på cyklen og ud af forældrenes biler. De mange biler ved skolerne er en trafiksikkerheds risiko, der kan gøre andre børn utrygge. Så er der hensynet til miljø og sundheden. Børnene har altså godt af få noget frisk luft, inden de sætter sig ind i klasselokalet. Undersøgelser viser faktisk, at børn, der får motion, har bedre indlæring end andre. Endelig kunne det måske friste at vide, at Alle Børn Cykler er en konkurrence med præmier til klasserne - såvel i den landsdækkende konkurrence som i den lokale, siger den lokale cyklistformand Christina Saadbye.