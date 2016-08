Aiman er én af de talentfulde

Se billedserie - Vores informationer bliver udvalgt for os og vinklet på en bestemt måde, siger Aiman Durrani, der efter sommerferien begynder i 2.g på Høje-Taastrup Gymnasium. Foto: Kim Rasmussen

Taastrup - 31. august 2016

To elever fra Høje-Taastrup Gymnasium er i øjeblikket tilknyttet Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), der er et toårigt program for særlig intelligente.

- Verden bliver typisk præsenteret på en meget firkantet måde i forhold til, hvordan den ser ud i virkeligheden. Vi er konstant på Facebook - eller nettet i det hele taget. Vores informationer bliver udvalgt for os og vinklet på en bestemt måde, siger Aiman Durrani, der er 16 år og tilføjer:

- ATU ser tingene på en langt mere nuanceret måde.

Det toårige program ATU er tilrettelagt, så det både styrker de sociale og de faglige sider.

- Målet er blandt andet, at vi får en bred viden. På det første seminar, som vi deltog i, prøvede underviserne for eksempel at ryste os lidt, så vi ikke helt vidste, hvad vi ville. De gjorde meget ud af, at vi skal lære og kende til alle de muligheder, som vi har. Det handler om vores motivation med fokus på uddannelse, fortæller Aiman Durrani, der er den ene af de to på HTG, som i 1. - og 2.g følger programmet. Den anden er Aryan Nariwal. Aiman understreger, at fordi man er nørd - kan man godt gå op i sit udseende.

- Man kan godt begge dele. Man kan godt følge godt med i skolen samtidig med, at man er social, men jeg dropper gerne en fest, hvis det er for ATU. Her møder man også en masse nye mennesker. Og jeg mener, at vi kan lære rigtig meget af hinanden. Bare det at se på, hvordan andre mennesker opfører sig - altså i positiv forstand. Når man gerne vil lære en masse, er det ikke bare at læse i en bog, siger Aiman.

Hellere filosofi

Aiman understreger, ATU ikke bare er et dyrt nørdekursus.

- ATU er rent faktisk med til at udvide vores horisont. Det er nok den primære grund til at jeg valgte at søge ind. På seminariet fortalte de om en dreng, der til at begynde med var overbevist om, at han ville læse medicin, men i løbet af programmet ombestemte han sig, og ville i stedet læse filosofi, fortæller Aiman, der mener, at verden er lidt større, end man først går og tror.

- Der er rigtig mange muligheder i denne lille verden. Det er vigtigt, at man er bevidst om at nyde den tid, hvor man er under uddannelse, og ikke tænker på det, som noget, der bare skal overstås, understreger Aiman, der lige er begyndt i 2.g efter sommerferien.

ATU tilbyder de unge 20 seminarer på de to år, hvor 16 af dem er obligatoriske. Seminarerne foregår på forskellige universiteter og læreranstalter.

- Vi mødes én - til to gange om måneden. Første gang jeg blev præsenteret for ATU, blev jeg lidt afskrækket af navnet. Og så tænkte jeg også over, om jeg ville have overskud, om det ville blive et helvede i forhold til lektier, smiler Aiman.

Aiman Durrani og Aryan Nariwal blev i begyndelsen af 1.g optaget på det faglige akademiske program ATU, som de skal følge ved siden af deres almindelige undervisning. De var blandt de 480 heldige talenter, der i 2015 kom igennem nåleøjet og fik en plads. Hver elev havde skrevet en motiveret ansøgning og knap 700 ansøgere havde konkurreret om at få en plads.

Hellere slå det op

Aiman bor i Sengeløse og har i sin opvækst gået på Sengeløse Skole.

- Der var jeg rigtig glad for at gå. Der var en fed stemning. Jeg havde nogle fantastiske lærere. Det er virkelig afgørende for ens fremtid, at man har haft nogle lærere i folkeskolen, som har været motiverende, siger hun og tilføjer:

- Så man kan få det maksimale udbytte ud af sin undervisning. Det er for eksempel min tidligere dansklærer, Birgitta Paulsen, der fik mig til at gå fra at være et introvert menneske (indadvendt. Red.) til at blive ekstrovert. (udadvendt. Red) Hun er en utrolig dygtig og dedikeret lærer. Jeg tror, det er godt for børn ikke at have for mange skoleskift. Når man føler sig tryg, har man lettere ved at lære. Og alle skal jo starte et sted. Jeg har ikke svært ved at sætte mig ned og lave lektier. Hvis der undervejs er ord, som jeg ikke forstår, vil jeg hellere slå det op og undersøge det, end at springe det over.

I sin ansøgning til ATU lagde Aiman vægt på, at hendes mål var at lære.

- Jeg beskrev også, hvad jeg havde beskæftiget mig med tidligere, og hvad jeg bruger min fritid på. Jeg bruger meget af min tid på lektier, musik og min familie. Jeg er meget snakkesalig og er glad for at lære noget nyt.

Naturvidenskaben

Hvilken uddannelse Aiman vil søge ind på efter gymnasiet slutter om to år, er hun endnu ikke helt sikker på.

- Jeg vil gerne læse noget inden for naturvidenskaben. Måske vil jeg forske med tiden, men det kan jo godt være, at jeg når at skifte holdning. Jeg er en person, der godt kan lide forandring, så jeg vil gerne ende med at have et job, der er varierende.

Aiman kommer fra et hjem, hvor der altid er blevet lagt vægt på uddannelse. Aimans mor er tandlæge og faren er grafisk designer. Aiman er den ældste af tre søstre.

- Min yngste søster, Vishma, er 13 år og min mellemste søster, Sunaina, er 15 år. Det er vigtigt for mig at være et godt eksempel for dem, siger Aiman, der ikke arbejder ved siden af sine studier.

- Jeg kan se på mine venner, der har fritidsjob, at deres hverdag er ret hektisk, siger hun og tilføjer:

- Vi er meget priviligerede som unge her i landet. Vi har alle lige muligheder for at vælge den uddannelse, som vi vil.

Ligesindede entusiaster på viden

Hos ATU udbydes der blandt andet en række virksomhedsbesøg, hvor eleverne for eksempel kan høre om: matematik i den finansielle sektor hos BRFkredit og PET som arbejdsplads for akademikere.

- Forløbet henvender sig til unge akademiske talenter, og fælles for deltagerne er, at de evner at arbejde med en bred vifte af emner og problemstillinger. Talenterne udfordres hele tiden tværfagligt, og det er noget, der appellerer til de unge. Akademiets styrke er den høje faglige kvalitet: Nogle af Danmarks fremmeste forskere og mest innovative forretningsfolk præsenterer deltagerne for den forskning og innovation, som er højaktuel lige nu, fortæller Dorthe Christensen, som er konstitueret sekretariatschef på Akademiet for Talentfulde Unge.

Alle seminarerne finder sted i de unges fritid. I det obligatoriske program er der fokus på videregående uddannelser for eksempel fra Københavns Universitet samt de metodiske forskelle mellem naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og business.