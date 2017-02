Hakkemosen bliver en del af den nye Naturpark, som skal etableres i forbindelse med den nye ferie- og forlystelsesby på den tidligere arena-grund i Høje-Taastrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Agendaråd bekymret for adgang til naturen

Taastrup - 08. februar 2017 kl. 05:57 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om en kæmpe ferie- og forlystelsesby på den tidligere arena-grund mødes med en vis skepsis fra Høje-Taastrup Kommunes Agendaråd, der består af 20 repræsentanter fra miljø og naturorganisationer samt erhvervsliv og boligforeninger.

For selvom planerne lyder spændende, så er der bekymring over, at også Hakkemosen skal inddrages i det store område, skriver DAGBLADET Roskilde.

Agendarådet er dog glade for, at der i planerne er sikret fri adgang til Hakkemosen i dagtimerne, også efter det store vandland er etableret.

- Vi har dog bemærket, at i perioden fra solnedgang til solopgang vil der - som udgangspunkt - ikke være fri adgang. Det opfatter vi som problematisk af flere årsager, siger Knud Anker Iversen, formand for Aganderådet.

Han peger på, at der i området er etableret shelters, som ved et adgangsforbud i de mørke timer ikke vil kunne benyttes

- Et forbud mod at opholde sig efter mørkets frembrud vil også forhindre skoleklasser eller andre i at foretage primitiv overnatning - og muligheden for at kunne at kunne registrere og iagttage det særlige nattedyreliv, som allerede findes i mosen, eksempel flagermus, diverse natsværmere, ugler med flere, siger Knud Anker Iversen.

Borgmester Michael Ziegler (K) medgiver, at planerne kan medføre restriktioner for nogen, men at det ikke nødvendigvis kun er en dårlig ting.

- Vi har tidligere fået meldinger om, at det ikke altid er ønskværdigt at have visse personer i området i nattetimerne, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Agendarådet påpeger også, at en eventuel indhegning af området vil give vanskeligheder for især større vilde dyrs fri passage, særligt råvildt, til moseområdet.

- Vil vi frem over gerne opleve mosen som et naturområde med en stor biodiversitet. Det harmonerer ikke med en indhegning af mosen. Vi vil således opfordre byrådet til i vilkårene for udbud til køberen at sikre, at den begrænsede adgang efter nattetid ikke kan ske ved indhegning, men med skiltning, som det allerede i dag sker i skovene, siger Knud Anker Iversen.

Det vil Michael Ziegler dog ikke love.

- Vi har nu solgt en grund på nogle betingelser, der er skitseret i udbudsmaterialet, og heri står, at der skal være offentlig adgang til området, som minimum i dagtimerne. Hvordan de endelige fysiske forhold skal være med hensyn til at sikre det, og om der skal være hegn eller skilte, er noget, den nye ejer af grunden beslutter. Men det er klart, at vi vil være i dialog med dem hele tiden, understreger Michael Ziegler.

