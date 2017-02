Fablabs giver mulighed for meget hurtigt at visualisere konkrete ideer. Mobilradioerne her er tegnet, skåret og samlet på i alt en halv time. Foto: Fablab

Send til din ven. X Artiklen: Aftenåbent i opfinderværkstedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftenåbent i opfinderværkstedet

Taastrup - 22. februar 2017 kl. 13:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre onsdage i foråret byder Teknologisk Instituts eget fablab i Taastrup indenfor til gratis aftenarrangementer.

Fablabs giver mulighed for meget hurtigt at visualisere konkrete ideer.

Mobilradioerne her er tegnet, skåret og samlet på i alt en halv time.

Byg modellen af den dims, du ofte mangler. Få din gode ide gjort håndgribelig, så andre bedre forstår den. Og find ud af hvad du kan bruge dit lokale fablab til.

Sådan lyder tilbuddet fra Fablab TI, der over tre aftener i marts og april holder ekstraordinært aftenåbent. Og alle er velkomne til at kigge ind. Både de der blot ønsker at se stedet, for at finde ud af hvad et fablab kan bruges til, men også de, der måtte have en konkret ide eller opfindelse, der skal føres ud i virkeligheden.

Gør ideer håndgribelige

Hvert af de tre arrangementer har sit eget overordnede tema, men udover det, bliver der på alle aftener rig lejlighed til at få individuel rådgivning og hjælp til at komme videre med egne ideer og udfordringer, fortæller manager i Fablab TI på Teknologisk Institut, Line Gram Frøkjær:

- Vi kan i løbet af aftenerne hjælpe med at visualisere selv luftige ideer og services gennem prototyper, samtidig med at der er mulighed for at blive introduceret til labbets mange maskiner, der blandt andet tæller 3D printere, laserskærere, fræsere og meget andet, fortæller hun og fortsætter:

- Med vores digitale værktøjer kan man på ganske kort tid bygge modeller og prototyper af nærmest en hvilken som helst dims eller service, man måtte mangle. For eksempel til brug i hjemmet, til at lette arbejdsdagen eller noget helt tredje.

Mød en opfinderrådgiver

Fablab TI er en del af Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut og på de åbne aftener vil der også være opfinderrådgivere til stede, der kan hjælpe iderige borgere videre med ideer og opfindelser.

Både i forhold til at validere potentialet i opfindelsen, værktøjer til at bringe processen fremad og med at skabe overblik over hvilke lignende opfindelser der findes i forvejen.

Aftenarrangementerne i Fablab TI er gratis og foregår mellem klokken 16.00 og 20.00.

Onsdag 1. marts: 'Lær at bruge en laserskærer!'

Onsdag 22. marts: 'Hvad pokker er en prototype?'

Onsdag 26. april: 'Byg dit eget kamera' (i forbindelse med Forskningens Døgn)