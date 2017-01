Sidste år var det Bellinis ?Søvngængersken?, som var på programmet i Opera Hedeland, og til sommer kan publikum glæde sig til Puccinis klassiker ?La Bohème?. Foto: Mikal Schlosser Foto: Mikal Schlosser

Send til din ven. X Artiklen: Aftale om tre år til med opera Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftale om tre år til med opera

Taastrup - 18. januar 2017 kl. 13:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med tre borgmestres underskrift på en ny aftale med Opera Hedeland er der sikret operaoplevelser i smukke oplevelser under åben himmel i yderligere tre år.

Aftalen glæder både operachef Claus Lynge, som sammen med de tre kommuner Høje-Taastrup, Greve og Roskilde har en ambition om at udvikle brugen af de smukke hedelandskab.

»Vi er glade for, at de tre kommuner er enige om, at Opera Hedeland fortsat skal være en væsentlig del af strategien for Hedeland Naturpark. Vi er lykkedes med at skabe store kunstneriske og publikumsmæssige succeser, og det fine hedelandskab spiller altid en stor rolle både før og under koncerten,« siger direktør og operachef Claus Lynge.

Forpligtet til højt niveau

Med kontrakten for 2018-2020 forpligter Opera Hedeland sig mod et økonomisk tilskud på cirka 300.000 kroner fra hver kommune til at opføre opera i fuld skala på internationalt niveau hver sommer på amfi-scenen i Hedeland Naturpark.

Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), glæder sig over aftalen og hæfter sig blandt andet ved, at Opera Hedeland passer godt ind i udviklingen af den visionære nye bydel Nærheden i Hedehusene.

»Opera Hedeland har stor succes med sine forestillinger i Danmarks smukkeste amfiteater, og det glæder mig, at aftalen nu er forlænget. De ambitiøse opsætninger tiltrækker publikum fra hele regionen, endog Sverige, og er derfor med til at sætte Hedeland Naturpark og dets enestående natur på landkortet. Det er attraktivt at bo tæt på Hedeland, og Nærheden i Hedehusene vil i de kommende år udvikles til det moderne bosted tæt på både naturen og kulturen i Hedeland,« siger Michael Ziegler.

Opera for alle

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), glæder sig ligeledes og bemærker blandt andet Opera Hedelands evne til at ramme et bredt publikum.

»Opera Hedelands forestillinger tager den knap så erfarne operagænger ved hånden og formår samtidig at give fantastiske oplevelser til selv de garvede opera-entutiaster. Jeg glæder mig over, at vi har forlænget aftalen med Opera Hedeland. I Roskilde er vi så privilegerede at have hele to egnsteatre, der gang på gang leverer forestillinger af høj kvalitet. Samtidig har vi sat gang i udviklingen af hele Hedeland Naturpark - et bynært og alligevel stort naturskønt område med potentiale, som omgiver amfiteatret. Der er masser at glæde sig til,« siger Joy Mogensen.

Aftalen skal nu endeligt godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Efter kommunernes entydige opbakning forventes dette dog ikke at give anledning til ændringer.

Forsalget går godt

Salget af billetter til forestillingen i august 2017, hvor publikum vil kunne nyde Puccinis klassiker La Bohème er i fuld gang.

Forsalget ligger i skrivende stund på det højeste niveau i Opera Hedelands historie.

Det sker på baggrund af en stærk evaluering af forestillingen i 2016. Blandt publikum angiver 9 ud af 10 at deltage igen i 2017, og flere anmeldere kvitterede med den højeste udmærkelse på seks ud af seks stjerner.

Billetter kan købes via Opera Hedelands hjemmeside.