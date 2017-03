Affaldsstationer godkendt på efterbevilling

Nogle af de nye nedgravede affaldsbeholdere i Taastrupgaard skal formentlig flyttes efter beslutningen om at nedrive boligblokke og bygge et nyt børnehus i boligområdet. Arkivfoto

Taastrup - 01. marts 2017 kl. 15:16 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligafdelingen Taastrupgaard i Taastrup har fået 17 nye affaldsstationer med nedgravede affaldsbeholdere - et projekt til en værdi af over 16 millioner kroner.

Eneste problem er bare, at boligafdelingen ikke havde fået finansieringen helt på plads på forhånd, og derfor måtte byrådet på sit møde tirsdag aften godkende en låneramme for projektet på efterbevilling, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi har ikke haft indflydelse på projektet, men vi bliver jo nærmest nødt til at sige ja. For hvis vi siger nej, risikerer vi, at huslejen bliver sat markant op i afdelingen, og det er vi selvfølgelig ikke interesserede i, siger Laurids Christensen (K), formand for Socialudvalget, som også har skullet behandle sagen.

Byrådet har derfor nikket ja til, at KAB optager et 30-årigt realkreditlån på 16.242.000 kroner, og at lånet går forud i prioritetsrækkefølgen - det vil sige, at kommunen vedstår de allerede stillede kommunegarantier på eksisterende lån i afdelingen.

Såfremt byrådet ikke godkendte sagen, ville konsekvensen være, at afdelingen skulle optage et fastforrentet banklån over 15 år, hvilket vil være bekosteligt. Lejen ville således stige, hvilket vil have indflydelse på antallet af billige boliger i kommunen, som der netop er stor efterspørgsel på.

Måske en misforståelse

Sagen går tilbage til september 2015, hvor KAB søgte Høje-Taastrup Kommune om godkendelse af finansiering af projektet med de nedgravede affaldsbeholdere.

Det fremgår af ansøgningen, at projektet forventedes at have byggestart i oktober 2015, men der manglede imidlertid nogle oplysninger, før sagen kunne forelægges til byrådets godkendelse.

KAB fremsendte i januar 2016 de manglende oplysninger til sagen, men i mellemtiden var kommunen og boligorganisationen gået i gang med at snakke om at rive boliger ned i Taastrupgaard og opføre et nyt børnehus. Ansøgningen blev således sat i bero for at afvente udfaldet af disse drøftelser.

På et afdelingsmøde i november 2016 blev det så besluttet at nedrive 185 boliger som et led den nye helhedsplan for Taastrupgaard.

Men den 5. januar 2017 rykkede KAB for kommunens godkendelse af sagen om finansiering af den nedgravede affaldsstationer. Det viste sig nemlig, at projektet allerede er udført.

Projektet blev igangsat november 2015 og stod færdigt i juli 2016.

KAB oplyser, at man på baggrund af dialog med kommunen vedrørende byggetilladelse, jordflytning og retningslinjer omkring affaldssortering har haft en forventning om, at sagen var godkendt, og derfor har igangsat og færdiggjort projektet.

Omkostningerne til projektet er i mellemtiden steget til i alt 16.242.000 kroner.

Da projektet allerede er færdigt, har KAB nu akut brug for at få projektet finansieret, og derfor var sagen på byrådets dagsorden tirsdag aften.

Kommunen skal som hovedregel godkende samtlige dispositioner, der vedrører en boligorganisations eller en almen boliginstitutions faste ejendom, det vil sige køb, frasalg af ejendom, væsentlige forandringer på ejendommen samt lånoptagelse.