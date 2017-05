Se billedserie 28. april blev statuetten til Årets Forhandler overrakt. Fra venstre ses indehaver Morten Greiersen, direktør i SEAT Danmark Jesper Stoltenberg og indehaver Martin Thygesen. Foto: SEAT

Send til din ven. X Artiklen: Året SEAT-forhandler ligger i Taastrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Året SEAT-forhandler ligger i Taastrup

Taastrup - 15. maj 2017 kl. 13:44 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Leif Thygesen Biler A/S, som forhandler SEAT i Taastrup er netop blevet kåret som Årets SEAT-forhandler. Det skete ved en fest 28. april, hvor indehaverne Martin Thygesen og Morten Greiersen fik overrakt en statuette og fik mange rosende ord med på vejen.

Titlen som Årets Forhandler er prestigefyldt, fordi den vidner om både stort salg og høj kundetilfredshed. Det er ikke første gang, Leif Thygesen Biler er blevet tildelt titlen. Også i 2006, -07 og -08 fik forhandleren titlen som herefter har været skrinlagt i nogle år. Nu har Seat International dog valgt igen at kåre Årets Forhandler og endnu engang var det forhandleren i Taastrup, der løb med titlen.

»Vi er selvfølgelig meget glade og det samme er alle vores medarbejdere. Adskillige af dem har været her i mange år, blandt andet har vi en mekaniker, der har fejret 25 års jubilæum hos os og en lagermand, der har været her i 30 år,« fortælller Martin Thygesen, der i dag er indehaver sammen med Morten Greiersen. Forhandleren blev oprindelig startet af Martin Thygesens far, Leif Thygesen, som stadig ofte kommer i den store forretning på Husmandsvej.

Udover titlen som Årets Forhandler har Leif Thygesen Biler også for fjerde år i træk fået prisen som 'Best in Class' som uddeles af SEAT Danmark.

Martin Thygesen tror, at noget af succesen skyldes, at butikken kun forhandler SEAT og dermed er meget specialiseret i dette bilmærke.

Meget høj tilfredshed »Målinger viser en meget høj kundetilfredshed og vi har mange kunder, der kommer langvejs fra for at handle her eller få deres bil repareret. Og vi er specialister, fordi vi kun beskæftiger os med SEAT,« siger Martin Thygesen. Udover høj kundetilfredshed er det også et højt salg, der gør butikken til noget særligt.

»Sidste år solgte vi 312 nye biler og 315 brugte,« fortæller Martin Thygesen.

Som noget nyt er Leif Thygesen Biler også begyndt at tilbyde salg af håndplukkede luksusbiler fra Tyskland. Det foregår via Carlounge, som opkøber de ønskede brugte biler i Tyskland og får dem omregistreret til de danske kunder.

I øjeblikket glæder Martin Thygesen sig til premieren på den helt nye SEAT Ibiza, som lander i butikken 10. juni.

»Ibiza er vores mest solgte model og derfor glæder vi os meget til at introducere den,« siger Martin Thygesen.