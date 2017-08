Se billedserie Fra venstre på billedet er Knud Milo Diemer, Agnete Dollerup, Charlotte Bergstrøm, Ruth Jensen, Jeanne Anthonisen, Birte Amstrup Bak, Inge Smith Hansen, Helge Voldbjerg, Torben Steen Jensen, Bente Laursen, Helle Lundsgaard Christensen, Benta Greve, Helle Schulz, Lisa Kaas Hansen. Udover kunstnerne på billedet udstiller Palle Christensen og Mette Bergstrøm Hansen også. Foto: Privat Foto: Gitte S.J.Haurholm

Åbne Atelierdøre: 16 kunstnere

Taastrup - 25. august 2017 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med Åbne Atelierdøre 2.- og 3. september er arbejdet godt i gang og ved at være i mål.

Kredsen af kunstnere er i år udvidet til 16 deltagere - mod 13 deltagere sidste år.

I løbet af det sidste år har foreningen arbejdet frem mod målet om at give kunstinteresserede alle tiders mulighed for nogle hyggelige dage den første weekend i september.

De 16 deltagere har hver især lagt et stort stykke arbejde i at klargøre deres udstillinger, dele foldere ud i lokalområdet, lave skiltene færdige og tælle visitkortene op. Alt sammen, så de nu er klar til at byde publikum indenfor i hjertet for deres kunstneriske virke. Deres atelier.

Igen i år vil der blive rig lejlighed til at komme på besøg i kunstnernes atelier, og se hvor deres kunstværker bliver skabt. Samtidig kan der også blive mulighed for at få en snak med de enkelte kunstnere om deres vej ind i kunstens verden, og hvordan de vælger deres motiver, farver og meget mere.

Kunstnerne, der deltager, byder ind med lidt af hvert. Der bliver mulighed for at møde kunstnere der arbejder med maleri. Både med akryl, akvarel, olie og mixed media i mange forskellige genrer. Lige fra det abstrakte, over det surrealistiske, videre til landskaber, det naivistiske og til de naturalistiske malerier. For ikke at nævne de kunstnere der arbejder med skulpturer og smykker i forskellige udgaver og materialer. Så der vil være noget for enhver smag og pengepung. Samtidig er kunstnerne spredt over hele kommunen fra Marbjerg i vest til Taastrup Valby i øst.

Kunstnerne kan allerede nu opleves via foreningens hjemmeside, www.aabne-atelierdoere-htk.dk, og deres egne hjemmesider kan også findes ad den vej. Her kan du også blive klogere på, hvor de forskellige kunstnere holder til.

Nærheden og Danske Banks Taastrup Afdeling har i år valgt at gå med ind og sponsorere de Åbne Atelierdøre. Takket være disse sponsorater, bliver der igen i år mulighed for at deltage i en konkurrence om et gavekort på kr. 3.000,- til køb af et kunstværk hos en af foreningens kunstnere. Dette gavekort sponsoreres af Danske Bank. For at deltage i konkurrencen skal man medbringe et af foreningens kataloger, der skal signeres af mindst 5 af kunstnerne, når man besøger dem i løbet af weekenden. Katalogerne er distribueret ud over hele kommunen i butikker og kulturhuse med mere. Man kan også få udleveret et katalog hos den første kunstner man besøger. Katalogerne vil være gratis

Åbne Atelierdøre finder sted den 2.- og 3. september fra klokken 10.00 -17.00.