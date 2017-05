Åbent hus: Ditte fra Bollinis fylder 50

Ditte Dall-Hansen fejres hos Bollinis onsdag den 17. maj kl. 16.

Taastrup - 13. maj 2017 kl. 15:27

Onsdag den 17. maj fylder Ditte Dall-Hansen 50 år. Ditte er en ægte Hedehus-ildsjæl. Hun bor i Hedehusene, hun arbejder i Hedehusene og hun brænder for Hedehusene. Hun har ikke problem med transport til og fra arbejde, idet hun bor lige over for sit arbejde - Restaurant Bollinis. Her er hun administrativ medarbejder, men ikke kun det. Hun er et rigtig godt aktiv for stedet idet hun - sammen med stedets ejer Özcu Bayrakar og den gode mad - er en vigtig del af stedets branding.

Özcu betragter ikke Ditte som en almindelig medarbejder:

»Ditte er en slags 'medejer' der tager et kæmpeansvar for stedet. Hun er den der tænker visioner for stedet. Hun rydder op når noget går i hårdknude og så er hun 100% åben og ærlig. En rigtig god højre hånd,« siger han.

Udover at hjælpe til i driften af stedet tager Ditte meget aktiv del i bylivet i Hedehusene. Ikke mindst i kraft af sin deltagelse i arbejdet i Hedehusene erhvervsforening, hvor hun er suppleant i bestyrelsen. Indsatsen her er i særlig grad rettet mod at sikre liv og opmærksomhed omkring Hovedgaden. Et arbejde som Ditte passioneret tager del i. Der sker ikke meget i Hedehusene, som Ditte ikke har styr på.

Ditte er autodidakt. Ingen høj uddannelse men drevet af nysgerrighed og engagement. Dette førte til, at hun for godt fem år siden fik ansættelse som 'blæksprutte' i Bolinis. Inden da havde hun arbejdet som administrativ medarbejder i Kløverhuset i Taastrup.

Skønt man ikke kan se det, så er Ditte kronisk syg. Hun har fibromyalgi hvilket betyder at hun konstant kæmper med smerter i kroppen. På den baggrund er hun godkendt til fleksjob. På trods af det, udstråler hun en livsvilje og livsglæde som smitter af på hendes omgivelser. Det sker i lokalerne på Bollinis, men det sker også i hendes lille familie, der indbefatter de to døtre, Chilli og Ronja.

Der er således ganske mange gode grunde til på dagen at møde op i Bolinis selskabslokaler, der fra kl. 16 holder åbent hus i anledning af Dittes runde fødselsdag.