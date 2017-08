Åben Havelåge med spiselige blomster

Man kan skrive sig op som giftfri have og få pjecer med hjem, samt høre om muligheden for at købe sin egen andel i Andelsfrugthaven.

I 2015 blev der solgt 21 tons gift mod ukrudt og skadedyr til brug i de danske haver. Med initiativet 'Giftfri Have' vil de hjælpe haveejere med at droppe giften i deres have. Målet er, at der i 2020 er registreret 100.000 giftfrie haver i Danmark. Hvis en have i gennemsnit er på 550 m2, så svarer det til, at et sprøjtefrit areal på 10 m2 for hver dansker.