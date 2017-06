Billedet er fra en uddannelsesmesse hos NEXT i Ishøj, hvor 7. klasse-eleverne skal undervises i det kommende skoleår. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: 7. klasser skal snuse til erhvervsuddannelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

7. klasser skal snuse til erhvervsuddannelser

Taastrup - 06. juni 2017 kl. 06:36 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommende 7. klasser får mulighed for at stifte nærgående kendskab med erhvervsuddannelser. Høje-Taastrup Kommune vil indgå et samarbejde med NEXT i Ishøj om et forløb på 88 timer, som 7. klasserne skal igennem i anden halvdel af skoleåret. Formålet er, at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Sidste år valgte 19 procent af de unge fra Høje-Taastrup Kommune en erhvervsuddannelse, mens det var 21 procent året før. Der er langt til målet, som lyder på, at 35 procent skal vælge en erhvervsuddannelse.

11 skoledage på NEXT I det forløb, 7. klasserne skal deltage i, strækker undervisningen sig over 11 skoledage af otte timer samt en forældreaften.

Allerede i april var samarbejdet med NEXT på dagsordenen i institutions- og skoleudvalget. Her lød forslaget på, at forløbet på NEXT skulle udbydes som valgfag på skolerne. Politisk var der dog ikke begejstring for denne model, fordi man fornylig har lagt beslutningen om, hvilke valgfag skolerne skal udbyde over til skolebestyrelserne. Og denne selvbestemmelse ville man ikke tage fra skolebestyrelserne igen.

Derfor lyder det nye forslag, som netop er blevet vedtaget i byrådet på, at skolerne enten kan tilbyde 7. klasse-eleverne forløbet hos NEXT i timerne, hvor der er understøttende undervisning eller som valgfag.

V og S: Bør være frivilligt Ikke alle partier er dog enige i, at forløbet skal være obligatorisk på skolerne. Venstre fremsatte på byrådsmødet et supplerende forslag om, at det skal være op til de enkelte skoler, om de vil tilbyde forløbet hos NEXT.

»Jeg synes det er et fint tilbud til 7. klasserne og jer ser meget gerne en udvidet søgning til erhvervsuddannelserne, men vi synes ikke, det skal være obligatorisk. Vi har så stor tillid til forældrene i skolebestyrelserne, at vi tror, de er i stand til at vælge til og fra. Så lad os lade dem vælge det til, i stedet for at proppe det ned i halsen på dem,« sagde Flemming Andersen.

Thomas Bak (S) var enig i Venstres synspunkt.

»Jeg synes ikke, vi skal tage ansvaret tilbage fra skolebestyrelserne. Vi har fx fire skoler, som kan søge om tilskud, fordi de ligger lavt i karakterniveau. Deres prioritering vil måske mere ligge på at hæve karaktererne og det skal de have mulighed for. Vi vil gerne have, at forældre engagerer sig og derfor er det også vigtigt, at vi lader dem gøre det,« sagde Thomas Bak.

Forslaget om at gøre det frivilligt, blev dog ikke vedtaget, for de øvrige partier var enige om, at det bør være en byrådsbeslutning, at 7. klasserne skal deltage i undervisningen på NEXT.

SF: Ikke et reelt valg i dag Kurt Scheelsbeck, formand for institutions- og skoleudvalget (K) forklarede, at det vil have indflydelse på tilbuddets omfang, hvis det bliver frivilligt. Han nævnte desuden, at man kun lægger beslag på 88 af de 381 understøttende undervisningstimer, som 7. klasserne har.

Conny Trøjborg Krogh (SF) sagde blandt andet, at de unge i dag ikke har et reelt valg, når de vælger uddannelse, fordi kendskabet til erhvervsuddannelserne er for ringe.

»Alt for mange unge vælger bare gymnasiet, selvom det ikke er det rigtige. Vi er nødt til at understøtte, at de unge får en viden om erhvervsuddannelser og derfor bør byrådet bestemme i denne sag,« sagde hun.

Lars Prier (DF) argumenterede også for, at det er vigtigt, at de unge får bedre kendskab til erhvervsuddannelserne.

»Man har svært ved at rekruttere på uddannelserne og det skal der gøres noget ved, for den manglende søgning skyldes ofte, at man ikke ved nok om uddannelserne og det skal gøres noget ved,« sagde han.

Vigtig læringsdel Borgmester Michael Ziegler pointerer, at forløbet hos NEXT udover at give viden om erhvervsuddannelserne også har en vigtig læringsdel.

»Forløbet kobler læring med valgmuligheder,« siger han og nævner, at eleverne fx i forløbet 'Building & Construction' kan være med til at fremstille en parkourbane.

»Her vil der både være den matematikfaglige del og den praktiske, håndværksmæssige og det giver virkelig god mening i forhold til folkeskolen,« siger han.

Det nye tiltag ligger i direkte forlængelse af kommunens øvrige samarbejde med NEXT. Fra august i år åbner to nye uddannelsestilbud på den tidligere Parkskolen i Taastrup. Her etableres grundforløb 2 på SOSU og Business. Fra skoleåret 2018/19 er det planen at udvide med flere erhvervsuddannelsesretninger i Taastrup med udgangspunkt i erhverv, hvor der er gode muligheder for praktikpladser og job.