Se billedserie Torkil Laursen A/S har i mange år haft adresse i Klovtofteparken. Fra venstre ses salgs- og udviklingschef Henrik Fuglbjerg-Svendsen, fagleder i Konstruktioner Wili Jensen, administrerende direktør Michael Rønne og viceadministrerende direktør Peter Steeskov. Foto: Kim Rasmussen

60 år: Men tænker stadig nyt

Taastrup - 07. juni 2017 kl. 15:34 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 9. juni kan ingeniørvirksomheden Torkil Laursen A/S fejre sit 60 års jubilæum.

Siden 1969 har virksomheden haft til huse i Klovtofteparken i Taastrup og har i høj grad sat sit præg lokalt.

For eksempel har virksomheden stået for byggeriet af seks skoler; Borgerskolen, Grønhøjskolen (nu Mølleholmskolen), Charlotteskolen, Gadehaveskolen, Sengeløse Skole og Skt. Pauls Skole.

Også det nuværende rådhus' første etape stod Torkil Laursen A/S for og den nye og banebrydende Taastrup Svømmehal er ligeledes konstrueret af virksomheden.

Svømmehallen er banebrydende, fordi den er opbygget på en helt ny måde, som har gjort den langt billigere end traditionelle svømmehalsbyggerier. Efterfølgende har Torkil Laursen da også fået to nye opgaver indenfor svømmehalsbyggeri i Holbæk og Vordingborg.

At virksomheden har 60 år på bagen, betyder således ikke, at man hænger fast i traditioner. Udvikling er højt på dagsordenen.

»Ingeniør- og byggebranchen er meget konservativ og det kan ofte tage lang tid og være svært at blive anerkendt for nye metoder. Men vi vil gerne udfordre den konservative tænkning,« siger administrerende direktør Michael Rønne.

Viceadministrerende direktør Peter Steeskov fortæller om opgaven med Taastrup Svømmehal:

»Der var endnu ikke bygget svømmehaller af denne type i Danmark. Derfor inviterede var rådgivere og bygherre i Holland, hvor der er flere eksempler på denne form for byggeri. Og her så vi, at svømmehallerne fungerede fint. Det særlige er, at man i stedet for at støbe bassinet i et stort hul i jorden, bygger den op af stålmoduler, som man placerer ved siden af hinanden. Det sparer en del arbejde og gør det samtidig lettere at inspicere og vedligeholde konstruktionen,« fortæller Peter Steeskov som også er afdelingsleder i installationsafdelingen. Afdelingen står bag ventilationssystemet i Taastrup Svømmehal, som også er helt særligt, fordi det er kanalbesparende og dermed opbygget uden traditionel indblæsning.

Årets Torkil Virksomheden blev grundlagt af ingeniør Torkil Laursen i Glostrup i 1957.

»Han var en aktiv herre, også i sin fritid hvor han var med til at opbygge Friluftsrådet og sad i bestyrelsen for Dansk Orienterings Forbund og DIF, Dansk Idræts Forbund i gennem en årrække. Det store engagement huskes stadig i Danmarks Idræts Forbund, hvor man den dag i dag uddeler 'Årets Torkil',« fortæller Michael Rønne.

Torkil Laursen trådte ud af virksomheden i 1988, men kom ofte i virksomheden i årene efter.

»I 1960'erne havde virksomheden sin første storhedstid. Her stod vi for meget nybyggeri af offentlige bygninger som skoler og institutioner samt alment boligbyggeri. I 1970'erne hvor krisen kom, lød opgaverne i højere grad på renovering og det samme gjaldt 80'erne,« fortæller Michael Rønne.

Siden har det været en blanding af nybyggeri og renovering, Torkil Laursen A/S beskæftiger sig med og der har været et par generationsskift.

Da Michael Rønne blev administrerende direktør, satte han sig for, at få virksomheden til at vokse og det er lykkedes. I dag har Torkil Laursen A/S 25 ansatte. Opgaverne er stadig både store og små.

»Vi påtager os både at skifte vinduer i rækkehusene i Poppelhaven og at bygge en ny sportsby i Holbæk. I de senere år har vi haft en del opgaver indenfor idrætsbyggeri og byggeri for medicinalindustrien og det særlige ved os er nok, at vi kan løse og håndtere både det ene og det andet,« siger Michael Rønne.

Wili Jensen, som er fagleder i Konstruktions-afdelingen, supplerer:

»Jeg har lige arbejdet med en opgave for en børnehave, der gerne vil have et dragehovede af træ på sin bygning. Det viser meget godt, hvor forskellige opgaver vi udfører. Nogle handler om højt specialiseret byggeri til medicinalindustrien og andre om kreativt byggeri til børnehaver,« siger Wili Jensen. Han er uddannet tømrer, har læst videre til civilingeniør og er nu for anden gang ansat hos Torkil Laursen. I en årrække har han været selvstændig, men fik lyst til at vende tilbage til ingeniørvirksomheden i Taastrup.

»Vi har mange medarbejdere, der har været her i en lang årrække og det er en stor styrke,« siger Michael Rønne.

Kontakten med kunderne er noget, der vægtes meget højt.

»Kunderne kender medarbejderne godt og kontakter dem ofte direkte. Vi tager også store hensyn til, hvordan kunderne ønsker en opgave udført. Hvis der fx er et ønske om håndtegnede skitser til det arbejde der skal laves, så får de det,« siger Michael Rønne og nævner, at hos Torkil Laursen er kunder ikke bare kunder men vigtige kunder, hvor der til hver sag er tilknyttet en partner.

Indeklima er et meget vigtigt arbejdsområde og virksomheden laver blandt andet målinger på legionella, CO2 og skimmelsvamp/PCB og udfører de forbedringer, der skal til.

Henrik Fuglbjerg-Svendsen er salgs- og udviklingschef i virksomheden og han har stort fokus på, at netværk er vigtige.

»Større opgaver bliver lagt op på udbudsportaler, hvor vi naturligvis følger med, men det er også meget vigtigt at have netværk og relationer. Vi har kontakter i mange retninger; til arkitekter, bygherrer, almene boligselskaber og medicinalfirmaer og har fokus på at vedligeholde dem,« siger Henrik Fuglbjerg-Svendsen.

Fakta

Dette arbejde har Torkil Laursen A/S udført i Høje Taastrup gennem årene:

Nybygning Skoler (frem til 1999):

Borgerskolen

Grønhøjskolen

Charlotteskolen

Gadehaveskolen

Sengeløse Skole

Skt. Pauls Skole

Renovering og ombygning af skoler (fra 2000):

Fløng Skole 2001-2004

Parkskolen (2000-2005)

Charlotteskolen (2003-2005)

Hedehusenes Skole (2004-2005)

Nybygning andre bygninger:

Rådhuset – etape 1

Taastrup Idrætshaller (TIK)

Taastrup Ny Svømmehal 2016-17

Torkil Laursen A/S har desuden udført ny-, om- og tilbygninger på børneinstitutioner.

Reception Fredag den 9. juni fejres Torkil Laursens 60 års jubilæum i virksomheden i Klovtofteparken 2 kl. 13-15.30 og her er kunder, samarbejdspartnere og kollegaer meget velkomne.