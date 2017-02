Se billedserie FriskSnit bearbejder grønsager på engrosbasis til stor virksomheder, institutioner og restauranter. Foto: Kjeld Espersen

40 medarbejdere snitter grønt

Taastrup - 13. februar 2017

FriskSnit er en ny virksomhed, som fylder rammerne godt ud i den tidligere produktionsskole på Hedelykken 14 i Hedehusene. 12 medlemmer af Hedehusene Erhvervsforening var fornylig på besøg og fik her et godt indtryk af virksomheden, der har været i Hedehusene siden april 2016. Det var indehaveren Henrik Djurhuus der viste rundt og fortalte engageret om sin ikke helt snorlige vej til at blive direktør i en virksomhed med knap 40 medarbejdere.

FristSnit lever af at bearbejde grøntsager på engros-basis til store virksomheder, institutioner og restauranter. De er den eneste af den type virksomheder på Sjælland og har et godt tag i en lang række aftagere. Dagens opgaver er forskellige afhængig af hvilke arrangementer og aftaler som kunderne har og det er først fra kl. 14 der for alvor kommer gang i snitteriet og pakningen. Det var således en forholdsvis tom produktionhal som medlemmerne fra Erhvervsforeningen mødte.

Ca. halvdelen af grøntsagerne som FriskSnit får ind, er fra danske producenter, og ca. 40% er økologiske grøntsager.

Der var tale om et netværksmøde hvor de 12 deltagere fik mulighed for kort at høre om hvor de hver især kommer fra og hvad de kan tilbyde.

Erhvervsforeningens formand, Torben Rasmussen, var efter besøget meget glad for at få indblik i den spændende nye virksomhed - og han blev ikke mindre glad, da Henrik Djurhuus sagde, at han gerne vil bakke den lokale erhvervsforening op og blive medlem nr. 81.

Næste gang der sker noget i Hedehusene Erhvervsforening er den 30. marts hvor der fra morgenstunden er generalforsamling i Restaurant Bollinis hvor erhvervsservicechef Marie Skov Lillelund vil give medlemmerne en orientering om erhvervslivets aktuelle status.

Læs mere om FriskSnit her www.frisksnit.dk.