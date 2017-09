Kommunen og boligselskab håber på at få lov til at rive otte blokke ned i Taastrupgaard for at gøre plads til en udvikling af boligområdet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: 290 almene boliger skal rives ned - og nye skal bygges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

290 almene boliger skal rives ned - og nye skal bygges

Taastrup - 01. september 2017 kl. 11:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

290 almene boliger. Så mange boliger ønsker Høje-Taastrup Kommune at rive ned i boligområderne Taastrupgaard og Blåkildegård i de kommende år, skriver DAGBLADET Roskilde.

Boligerne skal dog erstattes af nye og moderne almene boliger, som skal opføres som led i de store fornyelses-projekter, der er på tegnebrættet i de to boligområder.

Når man ønsker at nedrive almene boliger, skal man dog først have tilladelse af Boligministeriet, og byrådet har netop godkendt en ansøgning om nedrivning hertil.

Kommunen ansøger således om at måtte nedrive 188 boliger i Taastrupgaard og 102 boliger i Blåkildegård.

- Ansøgningerne om nedrivning er helt centrale i vores udviklingsplan og skal sikre, at Høje-Taastrup Kommune ikke har boligområder i nærheden af - eller på regeringens liste over udsatte boligområder. Nedrivningerne skal bane vej for, at der kan udvikles i begge boligområder, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Det er AKB Taastrup, som har begge boligafdelinger, og de har i juli 2017 sendt to ansøgninger om nedlæggelse af de i alt 290 almene boliger til Høje-Taastrup Kommune.

Baggrunden for ønsket om nedrivning af boliger i Blåkildegård beskrives med, at boligområdet udvikler sig i en negativ boligsocial spiral og døjer med omfattende bygningsfysiske problemer. Man ønsker derfor at frasælge noget af området til en privat developer, som kan opføre private boliger, og gevinsten herfra skal blandt andet bruges til at istandsætte de tilbageværende boliger i området, skriver DAGBLADET Roskilde.

Også for Taastrupgaards vedkommende bunder ønsket om nedrivning i nye store planer for området. Den fysiske helhedsplan for 'Fremtidens Taastrupgaard' involverer nedrivningen af otte blokke, der skal gøre plads til opførsel af et børnekulturhus med daginstitutioner, folkeskole og andre offentlige funktioner. Samtidig bliver de øvrige blokkes facader renoveret, og 40 boliger ombygges til seniorvenlige boliger.

De nedrevne almene boliger opføres i samme antal som nye afdelinger et andet sted i Høje-Taastrup Kommune, blandt andet ved det kommende byggeri på Skjeberg Alle og ved Blåkildegård. Her får de berørte beboere så mulighed for at flytte hen.

Der skal i forbindelse med godkendelse af ansøgninger om nedrivning afsættes i alt 1,8 millioner kroner til det kommunale bidrag til en kapitaltilførsel på i alt 9 millioner kroner.

Endvidere skal der i forbindelse med opførsel af erstatningsboliger for de i alt 290 nedlagte almene boliger afsættes grundkapitalindskud - det er indtil videre foreslået i budgettet med i alt 71,6 millioner kroner, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.