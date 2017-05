26-årig fængslet for grov vold på station

Varetægtsfængslingen kom efter et grundlovsforhør i Retten i Glostrup lørdag eftermiddag, hvor den 26-årige mand ikke ville udtale sig. Det har derfor ikke været muligt at få kendskab til, hvordan han forholder sig til sigtelsen for grov vold. Retten i Glostrup fængslede manden under henvisning til risiko for gentagelse, idet manden har flere domme for vold i forvejen, og at manden ikke skulle have mulighed for at påvirke politiets efterforskning. Den 26-årige har heller ikke ønsket at udtale sig til Vestegnens Politi.