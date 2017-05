25 seniorer rejste til Makedonien

- Vi startede turen med et par dage i hovedstaden Skopje. Her oplevede vi en by i forandring. Man kunne ved selvsyn fornemme det kæmpe bygge- og renoveringsarbejde, der havde fundet sted, og som stadig stod på. Skopje blev nærmest tilintetgjort under det store jordskælv i 1963. Der var nu rigtig mange smukke områder, pladser med springvand, skulpturer af blandt andre Alexander den Store og store bygninger, der var blevet genopført i den oprindelige smukke stil, selvom der stadig var et stort renoveringsarbejde forude. Under opholdet fik vi lejlighed til at besøge Mother Teresas museum, fortæller Niels Steensgaard og fortsætter:

- I de næste fem dage opholdt vi os i den sydlige del af landet, nærmere betegnet ved Ohrid søen. Et smukkere område kan man næsten ikke forestille sig. Vi var på udflugt rundt om søen, og kom således på en kort tur igennem Albanien med tilhørende kontrol og ventetid. Derudover havde vi en dagssejlads på søen, hvor vi blandt andet besøgte det smukke Sankt Naum-kloster, der bevogtes af et større antal, støjende påfugle. Vi oplevede det Makedonske køkken og et gennemgående tema var salat til forret. Til frokost og aftensmad blev der, udover hovedret og dessert, serveret salat. Meget lækkert og forskelligt tilberedt, men salaten svigtede ikke én gang. I øvrigt var vi særdeles positivt overraskede over de gode vine, vi fik lejlighed til at smage under opholdet. På vores dejlige hotel i Ohrid oplevede vi også lokal musik og folkedans. For de sarte danske ører var musikken dog lidt for Balkan-agtig i længden. Af de mere muntre oplevelser kan nævnes, at vi var på tur til en bjerglandsby bag Ohrid, hvor æslerne stod parat til at tage os på en oplevelsesrig - og stejl tur - op i bjergene. Vi kom så højt op, at vi kunne skimte både Albanien og Grækenland i det fjerne og bjerge med sne. Da vi kom tilbage til landsbyen ventede de lokale beboere med en dejlig tiltrængt frokost - og hertil blev der også lige serveret en Rakia, som er en lokal snaps. De otte dage fløj af sted i et smukt land med en venlig atmosfære, og det gjorde det jo ikke dårligere, at vejrguderne var med os.