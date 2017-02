23-årig kvinde udsat for gaderøveri

Torsdag den 16. februar kl. 07.55 blev en 23-årig kvinde udsat for gaderøveri, da hun ved et busstoppested på Parkvej i Taastrup blev passet op af to ukendte gerningsmænd, der holdt hende fast og stjal hendes taske, inden de løb fra stedet. Kvinden fandt kort tid efter sin taske i en tunnel i nærheden, hvor hun kunne konstatere, at der ikke var stjålet nogle effekter. Kvinden nåede ikke at se de to gerningsmænd, hvorfor hun ikke kan beskrive dem yderligere.