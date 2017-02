200 virksomheder skal ud på landevejene

- Med Firmatouren samler TV2 - sammen med vores partnere - danske virksomheder og medarbejdere omkring en stor event, hvor alle slags cykelentusiaster kan være med. Firmatouren sidste år var en stor succes, og vi forventer, at opbakningen i år bliver endnu større. Vi har allerede modtaget mange henvendelser fra virksomheder, der gerne vil tilmeldes, og vi ved fra vores evaluering sidste år, at 95 procent af deltagerne var positive over for at deltage i Firmatouren igen. Så vi har høje forventninger og ambitioner om at skabe Danmarks største cykelevent, siger Jacob Fischer-Nielsen, der er chef for kommercielle partnerskaber hos TV2.