20-årig i fængsel for brutalt voldtægtsforsøg

Taastrup - 02. februar 2017 kl. 17:14 Af Peter Erlitz

En 20-årig bulgarsk mand er torsdag eftermiddag blevet dømt skyldig i at have overfaldet en 27-årig kvinde og forsøgt at voldtage hende ved Høje Taastrup Station i juli 2016.

Der var tale om et brutalt forsøg på voldtægt, hvor den 27-årige kvinde kæmpede i lang tid for at undgå voldtægten.

Retten i Glostrup idømte den 20-årige tre års fængsel under henvisning til grovheden i overfaldet og det ændrede straffeniveau for voldtægt. Den 20-årige blev samtidig udvist af Danmark for bestandigt.

Den 20-årige blev ligeledes dømt for forsøg på røveri af kvinden.

Han modtog fængselsstraffen men ankede udvisningen. Denne del af dommen skal Østre Landsret nu afgøre.

»Jeg er tilfreds med den straf retten har udmålt. Der er tale om en særdeles grov sag om forsøg på voldtægt og dette er en af de første sager om seksuelt overgreb efter strafferammen i juli 2016 blev ændret,« siger anklager Ulrik Lunn fra Vestegnens Politi.

Overfaldet skete en sen aften i juli sidste år. Den 27-årige kvinde kom med S-toget til Høje Taastrup Station og gik mod sit hjem. Den 20-årige bulgarske mand var med samme S-tog og fulgte efter kvinden.

I området ved Haslevgade, tæt på stationen, overfaldt den 20-årige mand brutalt den 27-årige kvinde i et forsøg på at voldtage hende. Den 20-årige mand bed kvinden flere steder på kroppen, holdt hende for mund og næse, og rev hende i håret. Voldtægtsforsøget lykkedes ikke, fordi den 27-årige kvinde gjorde kraftig modstand. Det lykkedes dog manden at tvinge sig til andet seksuelt forhold end samleje.

Den 20-årige bulgarske mand blev anholdt og varetægtsfængslet kort efter det voldsomme overfald.

Det var en enig domsmandsret i Retten i Glostrup, der dømte den 20-årige bulgarske mand. Retten bestemte også, at han skal til øjeblikkelig afsoning af straffen. Den 27-årige kvinde blev tilkendt en såkaldt torterstatning på 70.000 kroner.