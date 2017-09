16 kunstnere åbnede atelierdørene

For andet år i træk åbnede lokale kunstnere deres atelier for besøgende en hel weekend.

- Åbne Atelierdøre handler om, at kunstnerne kan vise deres kunst og sig selv frem, ligesom weekenden giver kunstnerne mulighed for at få aftaler om udstillinger andre steder. Nogle får også solgt deres værker eller synes, det er hyggeligt at få besøg, siger Ruth Trier.

- Kunstnerne åbner jo ikke kun deres atelier, men nogle af dem skal også være parate til at have de besøgende gående i deres hjem, og principielt ved de ikke, hvem der dukker op. Det kan jeg forestille mig er grænseoverskridende. Men de der kommer forbi er alle kunstinteresserede, og alle kunstnerne indretter sig forskelligt. Jeanne Anthonisen havde eksempelvis arrangementet i pavilloner i sin have. Andre inviterer helt ind i stuerne. Benta Greve havde lejet et lokale i den boligforening, hun bor i, og havde sørget for hyggelig stemning med stearinlys, siger Ruth Trier.