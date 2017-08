Se billedserie - Min største force er, at jeg er hurtig til at læse en ny bane. Jeg forbereder mig selvfølgelig med videoanalyser, men når jeg ser banen og kommer ud til den, går det stærkt. Når jeg har kørt fem omgange, så kender jeg den, lyder det fra Sebastian Hove fra Hedehusene, der denne weekend har sin debut i bilsporten med deltagelsen i Grand Prix Danmark. Foto: privat

16-årige Sebastian har benzin i blodet

Taastrup - 19. august 2017

Denne weekend bliver ganske særlig for 16-årige Sebastian Hove fra Hedehusene, for da han skal køre Grand Prix Danmark på Jyllandsringen for første gang.

Sebastian Hove har de sidste 10 år kørt i gokart, men har besluttet sig for, at nu er det tid til at skifte gokarten ud med en bil i stedet, hvis han skal nå at blive rigtig god til det i sine år som motorsportsudøver og måske nå drømmen om at køre langdistanceløb.

- Nu har jeg kørt gokart i 10 år og har vundet en del titler i den sammenhæng. Jeg har altid gerne villet være racerkører, og hvis jeg skal have en chance, inden jeg bliver for gammel, er det nu, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Inden hans deltagelse denne weekend har han kørt nogle testkørsler på FDM's bane på Sjællandsringen, ligesom han holder sin kørsel ved lige på gokartbanen.

Siden 2015, hvor Sebastian Hove gennemførte baneprøven, er der i perioder arbejdet på bilen, en Peugeot 106 GTI, og i løbet af dette forår og sommeren er den blevet endeligt klar.

Sebastian vil i første omgang deltage i klassen Yokohama 1600 Challenge. Klassen har mange kørere, og han ser den som et godt sted at starte, da mange nye ting skal læres, det gælder både for ham selv og for resten af hans hold.

- Jeg skal have erfaring i bilen. Det er det vigtigste. Men i de par løb, jeg skal deltage i inden årsskiftet, ville det da være rart at komme på podiet under et af dem, siger Sebastian Hove.

Netop for at samle erfaring er det hans plan kun at stille op i to løb i 2017, for det betyder, at han stadig kan betegnes som rookie næste år.