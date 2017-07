Se billedserie De 12 12-årige fik også mulighed for at slappe helt af under deres ophold på øen Anholt. Foto: Mads Cronquist.

12-årige på intensiv træning på Anholt

Taastrup - 06. juli 2017 kl. 16:44 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig travede et hold unge fra Sengeløse Skole over fem intensive træningsdage på 15 timer om dagen Anholt tyndt.

50 kilometer med oppakning gennem både ørkenen, langs strandene og over 'bjergene'.

Det var fjerde og sidste ekspedition i dette års version af projekt 'Uddannelse Til Mig - fremtidens lederberedskab', der netop er afsluttet med andet hold.

- De unge er helt almindelig 12-årige drenge og piger, som igennem det sidste skoleår har trænet alt fra outdoor færdigheder, brand- og redningsøvelser, kanosejlads, vinter-rappelling, snesko og randonnée i alperne, ligesom holdet sidste år også var i Bosnien og blandt andet gennemførte white water rafting, fortæller projektleder Mads Cronquist.

Denne gang gik turen til Anholt, som er den ø i Danmark, der ligger længst væk fra alting - perfekt til mindfulness; at åbne sine sanser og være nysgerrigt opmærksom.

- Alle ekspeditionerne handler om at øge egenomsorgsevnen, kunne indgå i et effektivt samarbejde med andre og på skift have teamlederrollen. Det kobler vi med ugentlig lektietræning om aftenen. Evnen til at optage læring i skolen kommer nemlig fra træning i naturen, fortæller Mads Cronquist, der med sin virksomhed gennem to år også har sponsoreret størstedelen af projektet.

Han fortæller også, at på Anholt stod ungerne selv for indkvartering og madlavning, der blandt andet bestod af hjemmelavede fiskefrikadeller, filetering af store rødspætter og jomfruhummergilde med fælles Anholtsange.

- Vi stod op klokken 03.30, hvor vi gik i march i tavshed ved hjælp af kort og kompas til Nordstrand til morgenbad i solopgangen og 12 grader varmt havvand. En smuk tur ad Kærlighedsstien til Nordklint, hvor der blev øvet siddende mindfulness med udsigt udover ørkenen. Fem dage med strålende sol fra en skyfri himmel. En speciel oplevelse er ørkenvandringen til fyret med liggende mindfulness til lyden af havets sagte brusen og duften af lyng. 20 sæler fulgte nysgerrigt ungerne på deres tur langs stranden. Her fik ungerne også mulighed for at deltage i den årlige strandrensning med de lokale. Så er Anholt klar til en forrygende sommersæson, understreger projektlederen, der med sit firma OLTC står bag det unikke og nyskabende projekt for 6. klasses elever, og har sponsoreret mere end 300.000 kroner, 1.600 projektledertimer og skaffet sponsorater og økonomisk støtte for yderligere 200.000 kroner plus en masse gratis, professionel arbejdskraft og support.