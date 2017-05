Klubben ønsker at fejre jubilæet med nuværende og tidligere medlemmer samt alle andre med interesse og aktiver i FHF lørdag den 17. juni. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

10-års jubilæum i Fløng Hedehusene Fodbold

Taastrup - 28. maj 2017 kl. 06:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er det 10 år siden, at de traditionsrige klubber Hedehusene IK og Fløng IF besluttede at slå sig sammen for at lave en samlet, god breddeklub for alle fodboldspillere bosiddende i den vestlige del af kommunen.

Klubben har forsøgt at bygge videre på de to klubbers historier og er stolt af og glad for den aktivitet, der er i klubben. Klubbens seniorhold ligger i øjeblikket på en førsteplads i deres række i serie 3 og arbejder hårdt på at kunne rykke op. Der skal mindst to sejre til ud af de sidste fire kampe.

Derudover har FHF ungdomshold i stort set alle ungdomsårgange fra U6 og op.

Der er også kommet to nye tiltag i klubben, som de er særdeles stolte over. For det første tilbydes alle under fire år at komme til fodboldleg hver 14. dag, hvor der hygges og leges med bolde. For det andet har klubben med hjælp fra DBU startet fodboldfitness for kvinder, og pt er der 24 tilmeldte til denne fodboldaktivitet.

Klubben ønsker at fejre jubilæet med nuværende og tidligere medlemmer samt alle andre med interesse og aktiver i FHF lørdag den 17. juni.

Der afholdes reception i Hedehusene Idrætspark fra klokken 11.00 til 14.00, hvor grillen bliver tændt og hoppeborge mm. sættes op. Samme aften afholdes der fest i Flønghallen, interesserede kan se detaljer vedr. tilmelding på klubbens hjemmeside og facebookside.

- Vi glæder os til at se og fejre klubben sammen med alle dem, der ligesom os, synes at fodbold skal spilles lokalt, udtaler klubbens næstformand Rene Holgersen, som har siddet i klubbens bestyrelse i alle 10 år og er med til at arrangere jubilæumsfestlighederne.