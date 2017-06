Se billedserie - Man holdt hånden over hinanden, fortæller Amanda Kudahl om dengang hun gik i klasse med Dines Skafte Böttcher, som hun her ses sammen med. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 10 år med aspergerlinjen: - Det var dejligt at møde nogle, som mindede om mig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 år med aspergerlinjen: - Det var dejligt at møde nogle, som mindede om mig selv

Taastrup - 29. juni 2017 kl. 10:27 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det første gymnasium i Danmark, som kunne tilbyde en særlig linje for unge med en Asperger diagnose var Høje-Taastrup Gymnasium (HTG).

Det var tilbage i 2007 - altså for 10 år siden. Oprindeligt hed linjen Asperlinjen, men er fra den 1. marts 2017 ændret til ASF-linjen, der der er en forkortelse af: Autisme Spektrum Forstyrrelse.

I dag er der nu ni steder i landet, hvor man har ASF-klasser fordelt på både STX-, HF-, HTX- og HHX-uddannelsessteder.

Det er flest drenge, der får diagnosen Asperger. I gennemsnit er der 80 drenge og 20 piger ud af 100 diagnosticerede. En ud af 300 får diagnosen.

- Jeg blev hurtigt glad for at gå her. Her var langt bedre rammer og det var dejligt at møde nogle mennesker, der mindede om mig selv. Som jeg kunne sammenligne mig med, fortæller Dines Skafte Böttcher, der ligesom Amanda Kudahl er fra den anden årgang fra Aspergerlinjen.

De blev begge studenter fra Høje-Taastrup Gymnasium i 2011.

Amanda er vokset op i Valby og bor nu på Amager. I dag er hun 25 år og læser kandidaten i Interkulturelle Markedsstudier på CBS og Københavns Universitet.

Da Amanda blev student tog hun to måneder til Mexico, derefter på musikhøjskole, og begyndte på universitetet for at læse fransk, som hun nu har en Bachelorgrad i.

Savnede en fast klasse

Dines Skafte Böttcher er 26 år er opvokset i Ishøj og bor nu på Nørrebro.

Da Dines blev student begyndte han at læse tysk på universitetet.

- Men efter nogle år fandt jeg ud af, at det slet ikke var noget for mig. Jeg savnede blandt andet de trygge rammer ved at have et fast klasselokale og en fast klasse. I stedet startede jeg på Maskinmesterskolen, hvor man først går på værkstedsdelen. Nu er jeg lige begyndt på den teoretiske del. Og jeg har fået et relevant studiejob. Jeg kan lide den måde at arbejde på, understreger Dines, der fortæller, hvor stor en betydning det fik for hans liv, da han fik diagnosen aspergersyndrom.

Efter folkeskolen startede Dines på en almindelig HTX-uddannelse.

- Jeg følte mig deprimeret og gik både hos en psykolog og en psykiater. Jeg havde altid klaret mig godt, så der var ingen, der havde lagt mærke til det før, fortæller Dines, som kort tid efter sin diagnosticering opdagede Aspergerlinjen på HTG. Her er der nu to ASF-klasser på hver årgang med specielt indrettede klasselokaler med individuelle afskærmede arbejdsbokse, elektroniske tavler og hestesko til fælles undervisning. Der er plads til 12 elever i hver klasse.

- Det havde længe været en stor udfordring for mig for eksempel at skrive danske stile. Her fik jeg lov at eksperimentere både med en diktafon og at skrive i blinde, fortæller den tidligere elev, der følte sig godt tilpas i en klasse med få elever, og hvor lærerne tog fat i én, for at være sikker på, hvordan man havde det.

Vildt pinligt i starten

Amanda fik aspergerdiagnosen som 14-årig.

Hun havde indtil hun begyndte i gymnasiet gået i en almindelig folkeskole

- Det var svært at starte på Asperlinjen, husker Amanda, der ikke ville sættes i bås.

- Jeg synes ikke, at jeg var så underlig, smiler hun og fortsætter:

- Jeg prøvede at socialisere mig med de andre klasser.

Udover Amanda var der kun en anden pige i hendes klasse.

- Jeg prøvede at søge lidt væk, for jeg synes, det var vildt pinligt i begyndelsen at være en del af nogle, der var anderledes. Jeg gik vildt meget op i det at være normal og ikke normal, fortæller Amanda, der i dag nyder at mødes med sin gamle klasse til sociale arrangementer.

- Jeg har lige set dem til en fest i lørdags, smiler hun.

Stille børn

Både Dines og Amanda fortæller, at de var stille som børn.

- Som barn havde jeg meget svært ved at forstå ironi. Og så har jeg også haft meget OCD, fortæller Amanda, der understreger, at hun først lærte at være social som 16-17-årig, da hun gik på HTG. Som gymnasietiden gik, blev Amanda mere og mere glad for at gå på linjen.

(OCD,Obses­sive Compulsive Disor­der, er en psyki­a­trisk lidelse med tilba­ge­ven­dende tvang­stan­ker og - eller tvangs­hand­lin­ger. OCD er ikke en sinds­syg­dom. Lidelsen findes i alle svær­heds­gra­der lige fra den helt milde med kun lejlig­heds­vis optræ­den til den svært inva­li­de­rende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslag­lagt af tvang­stan­ker og hand­lin­ger. Kilde: OCD-foreningen.dk )

- Jeg var meget glad for, at vi både havde idræt, musicalen i 2.g og fester på kryds og tværs sammen med de andre klasser. Pludselig turde jeg godt sige noget. Og jeg oplevede at få nogle rigtig gode venner. Både i klassen og fra de andre klasser, siger Amanda og kigger på Dines:

- Man holdt hånden over hinanden. Der var aldrig nogen, der var ondskabsfulde. Vi havde det godt. Ik, spørger hun sin tidligere klassekammerat, der nikker.

- Vores elever har en særlig begavelse

Uddannelseschef Rikke Slivsgaard og studievejleder Karin Wolfgang er begge fast tilknyttet ASF-linjen.

- Vi støtter vores elever i at lære at blive mere og mere sociale. Det gør vi blandt andet ved at opfordre dem til at deltage i skolens fester. Det at spille bordtennis er også med til at være en del af et socialt fællesskab. Så har de valgfag i 3.g, hvor vi lægger vægt på, at de blander sig med de andre klasser, fortæller Karin Wolfgang og tilføjer:

- Vores aspergerelever er tit rigtig dygtige.

Uddannelseschef Rikke supplerer.

- Ja, de er ofte frivillige i elevrådet og særligt talentfulde inden for musik.

Rikke og Karin forklarer, at Asperger er en diagnose inden for autismespektret, hvor mennesker med Asperger i gennemsnit er dygtigere end de andre.

- Vi møder ofte familier, som længe har kæmpet for at finde ud af, hvordan de bedst hjælper deres barn, der ofte har en særlig begavelse. Og særlige interesser, fortæller og Karin, der tilføjer, at det har en stor betydning for de her elever, at der er færre i klassen, som de skal forholde sig til.

- Vi sætter ekstra ind over for den skriftlige faglighed. Og vores elever får i gennemsnit højere karakterer end i resten af landet, understreger Rikke.

Griber problemerne

Linjen har en stødt stigning af ansøgninger.

- Det er rigtig vigtigt, at man virkelig vil det, når man søger. Lige nu har vi et meget lille frafald på 10 procent. Det skyldes, at vi dels er blevet bedre til at visitere fra begyndelsen af og dels er blevet bedre til at gribe problemerne an, når de kommer. Mange af vores elever lider af det, som vi kalder sidediagnoser. Det kan typisk være, at de i en periode kæmper med depressioner og angst. Der er forskellige modeller, som kan være en stor udfordring, (Se artiklen: Dines: »Det var dejligt at møde nogle mennesker, som mindede om mig selv«, der også handler om Amanda Kudahl, red), forklarer Karin og fortsætter:

- Amanda er et godt eksempel på en elev, der har lært at reflektere og kende sine udfordringer.

Amanda har ikke glemt, hvor svært hun havde det i begyndelsen af sin gymnasietid.

- Der var flere gange, hvor jeg overvejede at droppe ud. Jeg var meget ked af det. Jeg syntes, at det faglige var hårdt, husker hun tilbage.

Rikke fortæller, at eleverne dengang, hvor Amanda gik på gymnasiet, kun var en naturvidenskabelig linje.

- I dag har vi også fået en samfundssproglig linje. Og vi har lige mange elever fordelt på vores to linjer. Amanda ville have haft mere glæde ved at have fulgt den samfundssproglige, understreger uddannelseschefen.

Både Rikke og Karin følger de fleste af deres elever længe efter, at de har forladt Høje-Taastrup Gymnasium.

- Vi har løbende samtaler med vores elever om deres fremtidige uddannelse. Og når vi hører, at det går dem godt, får vi virkelig en følelse af, at det nytter det her, siger Karin.