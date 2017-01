- Trængsel er et af de store problemer

- Trængsel er et af de store problemer i regionen. Det er anslået, at den årligt koster to milliarder kroner, og at vi årligt spilder ni millioner timer på at holde i kø. Og allerede i år 2025 er problemet vokset så stort, at bilister vil spilde 18 millioner timer på at holde i kø, hvis vi ikke gør noget - det svarer til, at 10.000 bilister holder i kø 24 timer i døgnet året rundt, siger borgmester Michael Ziegler (K).