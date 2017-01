Se billedserie Ole Møller er direktør i NærHeden P/S, som står bag udviklingen af den nye bydel Nærheden i Hedehusene. Foto: Claus Bjørn

Send til din ven. X Artiklen: - Skolen var årets bedste gave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Skolen var årets bedste gave

Taastrup - 07. januar 2017 kl. 16:35 Af Ole Møller, direktør NærHeden P/S Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et par års overordnet planlægning har NærHeden P/S i 2016 for alvor taget hul på at realisere den nye bydel, fremtidens forstad, der skal rumme 3.000 boliger, 8.000 indbyggere, en ambitiøs ny skole, institutioner, kontorerhverv og rekreative tilbud lige syd for Hedehusene Station. Vi har solgt den første grund til firmaet MT Højgaard, som vil opføre et projekt med 48 attraktive rækkehuse, kaldet Solrækkerne. Boligerne er sat til salg, og efterspørgslen er god.

NærHeden er i tæt dialog med andre investorer om de næste boligprojekter. Vi mærker tydeligt, at der er kommet større efterspørgsel efter nye boliger til fornuftige priser i et bælt uden om hovedstaden. NærHeden har også haft den glæde at kunne sælge to grunde til kommunen. På den ene grund opfører Høje-Taastrup Kommune sit nye springgymnastikcenter, der bliver indviet allerede i starten af 2017. På den anden grund vil kommunen i 2018 og 2019 opføre sit nye læringshus. Det er en ambitiøs folkeskole, der bliver udviklet sammen med LEGO Education, og som vi vurderer vil blive en meget stor attraktion for kommende indbyggere i Nærheden. Skolen var den bedste gave vi kunne få i 2016.

I 2016 har vi også taget fat på første etape af vores byggemodning, hvor vi anlægger de første veje, forsyningsledninger, p-pladser, stier og grønne områder. På den måde lægge vi de fysiske rammer for de private og offentlige investorer, der skal opføre boliger og andet byggeri.

NærHeden har meget store forventninger til udviklingen i 2017. De første boliger vil blive bygget, og med lidt held vil de første beboere flytte ind næste vinter eller tidligt i 2018. Når de flytter ind, vil de blive modtaget med en velkomstpakke, hvor vi tilbyder adgang til en række fælles faciliteter, tilskud til medlemskab af lokale foreninger, adgang til en delebilsordning og mulighed for at søge midler til fælles aktiviteter og anlæg for beboerne.

Vi har også en klar fornemmelse af, at vi vil lykkes med at ramme opsvinget i ejendomssektoren og indgå aftaler med andre interessenter om investering i de næste boligprojekter.

Sideløbende med det går vi videre med den byggemodning, der forsyner de næste grunde, der kommer til salg. Og endelig vil vi blive ved med at markedsføre bydelen, så områdets herligheder og gode beliggenhed med nærhed til naturen, nærhed hovedstaden og nærhed mellem menneskerne bliver endnu mere synlig ud over kommunegrænsen.