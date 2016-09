Se billedserie I onsdags den 15. september udkom Ruth Juul med bogen: Barnets bedste, som giver bud til skilte forældre på, hvordan man trapper konflikter ned i stedet for op i sit barns opvækst. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: - Når livet står på hovedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Når livet står på hovedet

Taastrup - 17. september 2016 kl. 14:42 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan hjælper man sine børn bedst igennem krisen, når man vælger at gå hver til sit?

Det giver konfliktmægler og forfatter Ruth Juul sit bud på i sin nye bog 'Barnets Bedste', der udkom torsdag den 15. september.

- Skilsmisse er altid en kæmpe livskrise. Jorden ryster under én. Børnene bliver rystede og økonomien bliver typisk dårligere, når én husholdning bliver delt op i to. Det er aldrig nemt. Det kan ikke undgås at give uro, når to nye hjem skal fungere med delebørn, siger forfatteren Ruth Juul og tilføjer:

- En af bogens vigtigste pointer er at gøre forældre bevidste om de valg, som de træffer. I dag er det en tredjedel af alle danske børn, der er skilsmissebørn, det er vigtigt, at de ikke bliver vor tids uægte børn, men vi formår at tage ansvaret på os. I dag er der alt for mange, både børn og voksne, der lider under en skilsmisse.

Ruth Juul har tidligere været lærer på Borgerskolen og senere hen skoleleder på Skt Josefs Skole i Roskilde. I dag arbejder hun som konfliktmægler og foredragsholder.

- Skilsmissen har altid været mit hjertebarn, fordi det er så afgørende for børnene, hvordan forældrene håndterer udfordringerne. Skilsmissen rummer mulig optrapning af konflikt på mange niveauer. Udover alt det følelsesmæssige kaos, der ofte følger med, er der også det juridiske omkring de fælles børn, opløsning af det fælles hjem og økonomien, siger Ruth Juul, der understreger, at man ikke må underkende den store livsforandring, som en skilsmisse er.

Lad ikke konflikterne tage overhånd

Forfatteren mener, at eksempelvis faste rammer for en samtale mellem forældrene, hvor man ved hjælp fra et stopur skiftes til at lytte og tale, vil have stor betydning for at nedtrappe en mulig konflikt.

- Hvis forældrene ikke håndterer skilsmissen på en god og sund måde, er der risiko for, at deres børn vil komme i risikogruppen for at få et problemfyldt liv. Derimod kan børn godt komme godt igennem, hvis konflikterne ikke tager overhånd mellem forældrene, siger Ruth Juul og fortsætter:

- Strukturen, omkring konfliktfyldte skilsmissesager, i vores samfund i dag er efter min mening helt forkert skruet sammen. Når Statsforvaltningen søger efter grundlag for en afgørelse, bliver forældrene bedt om at fremhæve sig selv og finde fejl hos den anden. Denne praksis medvirker i dag til, at konflikterne er optrappende og at tilliden mellem parterne forsvinder i stedet for det modsatte.

Stop krigen for dit barns bedste Ruth Juul lægger vægt på, at man ser hendes nye bog som en brugsbog og ikke en holde-med bog.

- Skilsmissen har igennem de sidste par generationer været defineret som en måde at tilstræbe sig frihed på. Men vi har underkendt, hvor stor en smerte vi ofte medfører både os selv og vores børn. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre, derfor har jeg valgt, at den første del i bogen handler om, når livet står på hovedet. Vi må erkende, at vi under skilsmissen befinder os i en voldsom følelsesmæssig tilstand, understreger forfatteren og tilføjer:

- Når man går fra sin partner, går man også fra en del af sine børns barndom. Børnene har brug for at blive ordentligt set og hørt. Hvordan kan vi hjælpe dem. Jo, vi skal lære at blive ved med at spørge dem, hvad de tænker og hvordan de har det, selvom det gør ondt. Jeg er ikke fortaler for, at man for alt i verden skal blive sammen, men mange giver for hurtigt op. Og min erfaring siger mig, at flere ville blive sammen, hvis de gav det noget mere tid, men min nye bog er skrevet til dem, der har taget beslutningen og er flyttet fra hinanden.

Stop krigen for dit barns bedste

Den tidligere skoleleder fortæller, at far og mor ofte kæmper om, hvad de selv mener er til barnets bedste.

- Det kan for eksempel være et emne som sengetider, der kan være svært at nå til enighed om. Hvis forældrene så samtidig fører en form for krig mod hinanden, overskygger krigen alt det andet, siger hun.

En skilsmisse kan også være kulminationen på flere års opslidende samvær, hvor et ægtepar ikke længere lever som kærester. Gnisten er for længst slukket og irritationerne hober sig op, men man fortsætter alligevel, fordi man for alt i verden vil forsøge at undgå, at ens børn skal gennemgå den hårde livsforandring, som man godt ved tit følger med.

- Det er paradoksalt, fordi jeg mener ikke, at man skal narre sine børn ved at blive sammen for deres skyld. Det kan på sigt resultere i, at de oplever det som et grundstød. Altså et stød i deres fundamentale måde at se livet på, hvilket kan resultere i at de senere hen kan få svært ved at afkode kærlighedens sprog, hvis de ikke en gang har kunne stole på deres egne forældres signaler, kan de så stole på deres egne følelser, siger Ruth Juul og fortsætter:

- Jeg vil mene, at man altid kommer længst med at være ærlige i forhold til livets kompleksitet og sårbarhed. Og ikke tro på, at man skal strø sukker på. Det er vigtigt, at man lærer sine børn at kunne aflæse - og forstå verden. Forældre er rollemodeller, og børn skal lære at tackle livets komplekser ud fra den måde, som de ser, at de voksne gør. Skilsmisse er et kæmpe dilemma. Det er sådan livet er. Det er ikke simpelt, men dybt kompliceret. En lang vandring, hvor man til tider får brug for hjælp fra sine omgivelser. Børn kan lære fra de voksne, at det ikke er farligt at bede om hjælp. Hvis man er bevidst om processen hjælper man også sine børn på længere sigt til at få en forståelse for deres egne reaktioner og måden at tackle konflikter på. Når det så er sagt - tror jeg, at man kan undgå mange skilsmisser, hvis man undervejs i ægteskabet bliver bedre til at tale sammen, når konflikterne opstår.

Ruth Juul mener, at vi efter en skilsmisse er nødt til at indse, at vores børns opvækst kommer til at bestå af to forskellige hjem.

- Man må se virkeligheden i øjnene. Og om det skal være en syv/syv - en syv/fire ordning eller en ordning, hvor barnet primært bor hos den ene forælder, må man i fællesskab finde ud af og træffe de valg, der fungere bedst for ens barn i den periode af livet, og ikke tage ordningen som en opskrift, men i stedet huske at samarbejde, understreger Ruth Juul, der mener, at man skal gøre alt, hvad man kan for at undgå, at ens børn havner i loyalitetsdilemmaer mellem forældrene, hvor de eksempelvis går og er nervøse for at fortælle mor, hvad de fik at spise hos far dagen før af frygt for, hvordan hun vil reagere. Og om de vil være skyldige i en eventuel konflikt.

På ferier sammen? Et andet eksempel kan være, at en fraskilt far foreslår sin ekskone, at de skal tage på en efterårsferie sammen med deres fælles børn.

Ekskonen er i tvivl, om det er en god idé, for på den ene side kan hun godt se, at det kunne være godt for børnene, at de igen kunne være sammen som familie, men på den anden side er hun stadig så følelsesmæssigt påvirket efter bruddet, at hun både får det psykisk og fysisk dårligt, når eksmanden er i nærheden.

- Jeg tror, det er vigtigt, at man som fraskilte forældre har en bevidsthed om, at man er i en proces, hvor de aftaler, som man træffer lige nu og her ikke nødvendigvis behøver at være de samme året efter. Hvis kvinden i det her tilfælde følelsesmæssigt ikke føler sig klar til at være tæt på sin eksmand endnu, behøver hendes svar ikke at være, at hun aldrig mere kan tage på ferie sammen med ham og børnene. Men derimod understrege, at hun endnu ikke føler sig klar, siger Ruth Juul og fortsætter:

- Jeg tror på, at det alligevel er vigtigt for samarbejdet mellem de to forældre at fastholde en form for kontakt. Hvis det er svært, kan man på forhånd aftale, at man mødes for at holde et møde om de fælles børn. Her kan det hjælpe parterne, hvis man aftaler, at mødet for eksempel ikke varer længere end en halv time, hvor man så skal nå at drøfte tre vigtige punkter. Overordnet er der brug for at behandle tre vigtige emner: logistik, barnets trivsel og bopæl og samværsordningen. Det er vigtigt, at rammerne bliver overholdt, og den ene ikke lige pludselig begynder at tale om noget, som den anden har gjort i fortiden, men i stedet holder sig til de i forvejen bestemte punkter. Hvis det er for svært til at begynde med, vil en konfliktmægler kunne hjælpe med at få samtalen drejet i den rigtige retning.

Forskellige reaktioner Konfliktmægleren understreger, at det er helt normalt, hvis barnets reaktioner ikke er ens, når de er hos deres far eller mor.

- Lille Anders kan for eksempel sagtens være puttesyg, når han er hos mor, og aggresiv, når han er hos far. Forældrene er nødt til at holde tingene adskilt og tro på den anden part, når det bliver beskrevet, hvordan det fælles barn trives. Samarbejdet mellem forældrene er altoverskyggende for barnets trivsel, understreger Ruth Juul, hvis nye bog er delt op i fem dele med titlerne: 1. Når livet står på hovedet. 2. Det, dine børn har brug for. 3. Konfliktens veje og vildveje. 4. Forældre i hverdagen og 5. En ny familielandsby.