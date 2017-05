For fjerde gang blev der uddannet ildfluer på brandstationen i Taastrup.

Taastrup - 22. maj 2017

Høje-Taastrup: Otte unge fra 6. til 8. klasse fra Taastrupgaard og Gadehavegård blev i uge 20 uddannet som `Ildfluer´. Som ildfluer får man lov at snuse til brandmandsfaget og gennemgår samtidig en personlig udvikling, og brandvæsenet får en samarbejdspartner i boligområderne.

Fra den 15. til 19. maj stod der brandslukning, førstehjælp og røgdykning på skoleskemaet for de otte unge fra Taastrup. Det er fjerde gang, at der bliver uddannet ildfluer hos Østsjællands Beredskab på brandstationen i Taastrup. Formålet er at forebygge brand og brandkriminalitet og at styrke de unges kompetencer og ansvarsfølelse.

»Ildfluerne udvikler deres samarbejdsevner markant og får øjnene op for at bruge hinanden som ressourcer, f.eks. når de skal samarbejde om at redde et andet menneskes liv,« fortæller Andreas Mejer Jensen, Viceberedskabsinspektør i Østsjællands Beredskab.

Brandvæsenet får til gengæld positive rollemodeller i boligområderne, der ved en brandulykke kan tilkalde den rigtige hjælp hurtigt.

»De kan agere roligt og professionelt ved et skadessted, og det er en stor hjælp for os,« lyder det fra Andreas Mejer Jensen.

De kommende ildfluer skal igennem flere udfordrende øvelser, hvor tillid, respekt og disciplin er i højsædet.

»Det kræver noget at gå ind i et røgfyldt og mørkt lokale i røgdykkerudstyr for at finde en tilskadekommen. Og det giver et boost i selvtilliden at have klaret det,« siger Lea Svane, der er boligsocial koordinator for ildflueforløbet. Ketty Larsen, der er lærer på Selsmoseskolen i Taastrupgaard, fortæller, at de på skolen kan mærke, at de tidligere elever fra ildflueforløbet har fået et øget kendskab til sig selv.

»Hver gang jeg hører sirenerne tænker jeg på mine lærere fra brandstationen. Det var rigtig sjovt at få lov til at prøve noget, som ingen ellers prøver, f.eks. at mærke hvor tung brandmandsuniformen i virkeligheden er,« lyder det fra Berkan Üzümlük, der gennemførte uddannelsen i 2016.

Projektet er arrangeret og finansieret af de boligsociale helhedsplaner i Taastrupgaard og Gadehavegård og Østsjællands Beredskab og får støtte fra TrygFonden.