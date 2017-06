- Det er en vild oplevelse, når man står på scenen

Her har de fire minutter til at vise den dans, de har øvet på i flere måneder, og igen i år, hvor MiniPlayback blev holdt 2. juni, var stemningen helt enorm.

»Det er fedt at vise noget, man selv har lavet«, »Det er en vild oplevelse, når man står på scenen,« »Vi i gruppen har fået et vildt godt sammenhold under forløbet, men også efter,« »Når man først kommer på scenen, er det mega skræmmende, men lidt efter er det bare mega fedt,«, »Alle klapper og hepper på os, når man kommer på scenen, man bliver vildt glad,« og »Første tanke, vi kan ikke det her, men så går man i gang også bliver det bare fedt,« lød det fra danserne.

Klub Inn vandt for andet år i træk konkurrencen, og det betyder, at de igen til næste år skal være arrangør.

- Vi i Klub Inn kan kun opfodre til, at klubberne fortsat deltager. Det er så unikt for deltagerne at skabe noget og vise det foran et publikum, de vokser i den grad med opgaven. Desuden møder børnene fra de forskellige klubber hinanden, hvilket også kun er med til at skabe et større unge netværk i Høje-Taastrup Kommune, siger Mia Sternberg, Pædagog i Klub Inn.