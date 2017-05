Se billedserie Erling Jehrbo ses her ved et selvportræt. Foto: Kim Rasmussen

- At lave kunst er en måde at kapere livet på

Taastrup - 24. maj 2017 kl. 15:26 Af Pernille Rohde

Det var Asger Jorns værker, der for alvor fik sat gang i Erling Jehrbos kunstinteresse. Kunstneren, der de sidste 40 år har boet i Sengeløse, voksede op i Kolding og begyndte allerede at tegne, male og lave små skulpturer, da han var otte år.

»Jeg gik selv på udstillinger fra en meget tidlig alder og der var nogle skolelærere, der foreslog, at jeg gjorde mere ud af det og skubbede mig på vej, så jeg kom med til nogle sammenkomster med kunstnere,« fortæller Erling.

På en udstilling i Kolding stiftede den meget unge Erling første gang bekendtskab med Asger Jorns kunst.

»Jeg blev virkelig lamslået og ramt af at se hans værker,« siger Erling.

Den følelse han fik, da han så Asger Jorns kunst, er den han gerne vil have, at tilskuere til hans egen kunst får. At kunsten gør indtryk og sætter sig spor. Erling Jehrbo maler ikke skønne landskaber eller søde dyr og hans skulpturer er ikke nuttede eller smukke i gængs forstand. Men de udtrykker nogle følelser og for Erling er det en meget vigtig del af livet at udtrykke sig gennem kunst.

Ingen titler »Jeg kan ikke holde ud at tænke på, ikke at skulle være kunstner. At lave kunst er for mig en måde at kapere livet på. Jeg får jeg nogle ting ud og det er en måde at reagere på det, jeg bliver udsat for. Hvis jeg ikke lavede kunst, ville det hobe sig for meget op og jeg ville sikkert blive i rigtig dårligt humør,« siger Erling Jehrbo.

»Det handler om udtryk og mine tanker om livet. Og jeg er interesseret i, at mange ser det, at nogen kigger på det. Jeg synes det er sjovt at møde nogen, der siger noget om det, jeg laver. Jeg havde selv oplevelsen med Asger Jorn. Jeg fik det ud af hans kunst, som han gerne ville have,« siger Erling. Han giver aldrig sine værker titler, fordi han ønsker at beskueren selv skal danne sig et indtryk.

Sælger helst ikke Erling Jehrbo har udstillet utallige gange i årenes løb. At udstille betyder som regel også at sætte sine værker til salg og den del af det er Erling Jehrbo ikke så vild med.

»Jeg vil ikke altid sælge mine værker, for de betyder så meget, at jeg gerne vil beholde dem selv,« siger han. På udstillinger har han dog som regel nogle værker med, der er til salg.

I den forgangne weekend udstillede Erling Jehrbo på Musicon Kunstfestival i Roskilde, en udstilling han glædede sig til at være med på. Sidste år blev han af de andre kunstnere på udstillingen kåret som Årets Kunstner og derfor var det et af Erling Jehrbos værker, der figurerede på udstillingsplakaten.

Erling har nu også værksted på Musicon i Roskilde efter i mange år at have haft værksted i Frederikssund. Det er nødvendigt for ham at have et værksted, for særligt skulpturerne kan han ikke arbejde med i hjemmet i Sengeløse. Det støjer og sviner for meget.

Sorte svenske sten »Jeg arbejder meget i diabas (en svensk stenart, red.) fordi det er kulsort og meget tæt i strukturen. Der er ingen årer, der går på tværs og det kan jeg godt lide,« siger Erling.

Han får store stykker af sten hjem fra Sverige og går så i gang med at bearbejde dem. Først ved hjælp af en kran og senere med motoriseret udstyr inden han går i gang med at hugge i stenen. »Det er et lidt hårdt job og vi må se, hvor længe jeg kan blive ved med det,« siger han. På udstillinger får han meget praktisk hjælp af sin hustru Lise Lotte.

»Hun hjælper mig med at fragte mine skulpturer, for det er svært at klare selv. Hun står også sammen med mig under udstillingerne og det er jeg taknemmelig for,« siger Erling.

Erling og Lise Lotte mødtes i København tilbage i 1970, hvor Erling var kommet til København fra Kolding, for at besøge sin bror og han blev i hovedstadsområdet sammen med Lise Lotte. Parret har to børn og fem børnebørn. Når de besøger bedsteforældrene, er der som regel lærreder og farver fremme og det er populært. Syvårige Sigrid er blevet så glad for at male, at hun er blevet optaget på et særligt malerhold. Hun maler ikke, som de fleste syvårige naturalistisk, men abstrakt - måske inspireret af sin bedstefar Erling Jehrbo.

Borgerligt hverv Erling Jehrbo har udstillet meget i Frederikssund og Hillerød, men også i mange andre byer. Dog ikke Høje-Taastrup. Han vil dog gerne støtte lokale kunstinitiativer og er derfor med i foreningen Åbne Atelierdøre, som blev etableret sidste år.

Han har aldrig levet af sin kunst og har heller ikke forsøgt. »Jeg har i alle årene haft et borgerligt hverv. Jeg var ikke parat til at leve hvor som helst med den store usikkerhed der er i at være kunstner,« siger Erling Jehrbo, som har arbejdet i distriktspsykiatrien i en del år, i 15 år som leder.

»Det har givet nogle tanker om livet,« siger Erling og tilføjer, at han altid har glædet sig til, at kunne arbejde med kunsten på fuld tid. Det kan han nu og det er da også nærmest dagligt at han tager til Musicon for at arbejde med sin kunst.

I sommerhalvåret bliver der dog også tid til at sejle. Erling og Liselotte har en sejlbåd i Veddelev Havn, som bliver flittigt brugt både til ferier i Danmark og udlandet. Ferierne er de eneste tidspunkter, hvor Erling holder lidt fri fra kunsten. Men de indtryk han suger til sig, kommer på en eller anden måde senere til udtryk på lærred eller i en skulptur.