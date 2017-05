Seks børnehaver fra Høje-Taastrup deltager i år i kampagnen ?Vi kan cykle?.

- At kunne cykle kommer børn til gode resten af livet

Taastrup - 10. maj 2017 kl. 09:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I maj deltager børnehaver fra Høje-Taastrup i Cyklistforbundet og Ø-Stifternes hidtil største børnehavekampagne 'Vi kan cykle!'.

Det er første gang, kommunen deltager med seks børnehaver og de institutioner, der deltager, er: Lunden, Børnehaven Lindetræet, børnehaven Budstikken, Magdabørnehaven, børnehuset Bakketoppen og børnehuset Brøndvej. Alle institutioner har fået en taske med fire cykellegekort og redskaber. Tasken er lige til at slynge over skulderen og tage med ud på legepladsen. Institutionerne har også fået bogen '20 cykellege', så de kan komme godt i gang med at lege på cykel. Med kampagnen får børnenes pædagoger inspiration og viden til at lege cykelkunnen og cykelkultur ind i børnenes liv.

Cyklistforbundet Vestegnens formand Christina Saadbye har besøgt idrætsbørnehaven Budstikken, for at høre hvordan de vil lege med børnene den næste måneds tid.

Anne Kunze leder og medarbejder Mikkel Halby fortæller, at børnene skal have cykler så meget som muligt i maj, og i to dage skal alle have cyklerne med i børnehaven. Her vil de lege med sæbebobler, hvor børnene skal prøve at slippe styret med den ene hånd og fange sæbebobler. Børnene skal også prøve at cykle med en bold i hånden og slippe styret og kaste den i en spand, de cykler forbi. Anne Kunze fortæller, at de har delt børnene op i tre grupper. De små cykler på legepladsen, hvor der sættes trafikskilte op. Mellemgruppen cykler på cykelstierne omkring børnehaven og de store børn cykler på stierne til en stor asfalteret plads, hvor de skal lave cykellege. De cykler også længere væk på stierne på det grønne område ved søerne i Albertslund.

Christina Saadbye er meget begejstret for, at seks børnehaver har meldt sig til kampagnen, da kampagnen har kørt i fem år uden at børnehaver fra Høje-Taastrup har deltaget:

»Cykelkulturen og særligt børnecykelkulturen er under pres i Danmark i disse år, selvom cykling kan styrke børns motorik og sundhedsvaner. At kunne cykle vil komme børn til gode resten af livet, og derfor er det så vigtigt, at cyklen bliver en del af børns liv så tidligt som muligt.

Christina Saadbye vil gerne opfordre alle de andre børnehaver i kommunen til at lege med cykling også, selvom de ikke har en cykellegetaske. Cyklistforbundet Vestegnen har købt en ekstra taske, som kan lånes ved at henvende sig til Cyklistforbundet Vestegnen på tlf. 42343764 direkte til Christina Saadbye eller på mail til Vestegnen@cyklistforbundet.dk · Find fakta og gratis cykellegsmateriale til pædagoger og forældre på www.cykelleg.dk