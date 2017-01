Volley-nederlag i det svenske

Næppe har bragene fra nytårets fyrværkeri fortaget sig før endnu et brag lod sig høre i svenske Gislaved. Desværre var det Brøndby Volleyball Klubs damer der kom galt af sted, da de i Øresundsligaens volleybrag led et knebent nederlag på 2-3 med mindst mulig margin i det afgørende femte sæt, og dermed fik Brøndby damerne ikke den bedste optakt, inden de i den kommende weekend på hjemmebanen i Stadionhal 1 skal forsøge at forsvare deres mesterskab i Nordic Club Championship. Det der til daglig omtales som det nordiske mesterskab for klubhold.

Alt gik ellers efter planen, da Brøndby i første sæt lagde overbevisende ud med fik en føring på 8-1 på gode server af Tyler Richardson og Eva Bang. De gode takter fortsatte, og i angrebet var det især Trine Kjelstrup og Alina Sode, der udmærkede sig ved begge at præstere fem kills på seks hævninger. Sidstnævnte levede for øvrigt fuldt ud op til de forventninger, der var stillet til hende, efter hun er udset til at tage det store ansvar i servemodtagningen, efter at Brøndbys Deme Morales er blevet løst fra sin aftale med Brøndby for i stedet at prøve kræfter på et tophold i den stærke volleynation Puerto Rico. Således præsterede Alina Sode ikke færre end 52 servemodtagninger med en effekt på flotte 2,2. Det store forspring svandt en smule, men det blev alligevel til en overbevisende sætsejr til Brøndby på 25-19.