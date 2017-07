Se billedserie Fortarealet ved Mosede Fort kommer til at gennemgå en forvandling, når det nye formidlings- og forskningsprojekt ?Kampen om maden 1914-1918? skydes i gang til september. Det fortæller museumschef Henriette Buus. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Virtuelle kartofler skal fortælle om spirende velfærd

Sydkysten - 26. juli 2017

Forestil dig, at græsarealet ved Mosede Fort blev lagt om til en kartoffelmark, og at der på voldenes skråninger blev plantet danske krydderurter: Merian, sødskærm, citronmelisse og salvie, som i dag indgår i en stor, nordisk køkkenhave.

Tankeeksperimentet siger lidt om, hvordan det var at bo i Danmark under første verdenskrig, fortæller Henriette Buus, museumschef på Mosede Fort. Dengang blev de danske fødevarer i stor stil eksporteret til de krigsførende nationer, mens den mad, som danskerne selv kunne spise, var knap og skulle gives smag med danske krydderurter.

- Alle steder, hvor man overhovedet kunne dyrke kartofler, skulle man dyrke kartofler. Trianglen blev for eksempel lagt om til en kartoffelmark, og på midterrabatterne på Sønder Boulevard voksede også kartofler, siger Henriette Buus, mens hun viser rundt på fortarealet, hvor der snart kommer til at ske ting og sager.

Museet har nemlig modtaget 4,77 millioner kroner af VELUX FONDEN til forsknings- og formidlingsprojektet »Kampen om maden 1914-1918«, der sætter fokus på madproduktionen og fordelingen af mad under første verdenskrig som et udtryk for den velfærdspolitik, der har været med til at forme det danske samfund, som vi kender det i dag.

Et samfund, hvor staten i samarbejde med repræsentanter fra alle samfundets lag og erhverv gik ind og tog styring over ressourcerne, så man sikrede, at der var nok til alle.

Staten tog over for mor - Man var nødt til alle steder i samfundet at tænke på, hvordan man fik madvarer til danskerne, for at sikre, at befolkningen bakkede op om krigen, og at de ikke lavede oprør. På det her tidspunkt var der jo revolutionære strømninger i andre lande, forklarer Henriette Buus.

Hun fortæller, at staten blandt andet indførte maksimalpriser på fødevarer, da priserne begyndte at skyde i vejret. Senere i krigen opkøbte staten alt korn og oprettede statslagre for at sikre, at der var korn til alle danskere. Man indførte rationeringsmærker, så alle - rig som fattig - var berettiget til den samme mængde mad, og for at få mærkerne udleveret måtte man skrive sig op på en mandtalsliste, som blev forløberen for det danske folkeregister.

- Under krigen fik vi også en meget kraftig stigning i den progressive beskatning fra fem procent på de rigeste indkomster før krigen til 25 procent under krigen. Vi fik luksusskatten, og snapsen steg til ti gange så meget, som den kostede før, siger Henriette Buus.

For at sikre, at befolkningen var velernæret trods de knappe ressourcer, indførte man tilmed kostråd og indsatte kost- og ernæringseksperter, der skulle vejlede danskerne i billig og nærende madlavning, fortæller museumschefen.

- Førhen lærte man at lave mad af sin mor, nu skulle man lære at lave mad af videnskaben og professionerne, siger hun.

Med internationale øjne Selvom museet på Mosede Fort allerede nu ved en del om madens betydning for samfundet i perioden omkring første verdenskrig, er der mange spørgsmål, som er ubesvarede, og som det nye projekt med bevillingen fra VELUX FONDEN vil forsøge at tage fat i.

Blandt andet vil man undersøge, om forholdene under krigen var særegne for Danmark, og trække paralleller til udviklingen i andre lande.

- Vi sætter den danske case i en international sammenhæng, og det gør vi jo, fordi vi rigtig gerne vil vide, om sammenhængen mellem reguleringen af mad og velfærdspolitikkens udvikling er et særligt dansk fænomen, eller der er paralleller i andre både krigsførende og neutrale lande under første verdenskrig, siger Henriette Buus.

- I projektet er det således vores ambition at sætte det her museum ved Mosede Fort i internationalt perspektiv.

Pokémon Go på museum I formidlingen af projektet kommer især museets udendørsarealer til at spille en central rolle. Da området er fredet, kommer man næppe til at lægge kartofler på grunden, men heldigvis kan teknologien hjælpe fantasien lidt på vej.

Ved hjælp af teknologi udviklet af det irske firma Haunted Planet skal besøgende på museet nemlig opleve historien folde sig ud via deres smartphone, fortæller Henriette Buus. På den måde kunne man for eksempel skabe en virtuel kartoffelmark på den åbne græsplæne.

- Hvis I forestiller jer Pokémon Go, bare i super avanceret historieformidling, siger museumschefen og forklarer, at teknologien gør det muligt for borgerne at gå på jagt i historien i alle døgnets timer, også uden for museets åbningstid.

På tegnebrættet er også andre udendørsaktiviteter. Blandt andet håber Henriette Buus, at museet kan opbygge partnerskaber med forskellige dramaskoler og dramahold - gerne lokale - der har lyst til at bruge museets voldanlæg som scene til at opføre dramatiserede fortællinger baseret på historierne fra første verdenskrig, som det nye forskningsprojekt graver frem.

Meget kan dog nå at ske, inden projektet afsluttes i 2020, så hvordan Mosede Fort ser ud til den tid, kan Henriette Buus ikke sige nogen endegyldigt om. Én ting kan hun dog love:

- Fra 2020 vil fortarealet være levende både i og uden for åbningstid, siger hun.

Forsknings- og formidlingsprojektet »Kampen om maden« påbegyndes officielt til september. I forbindelse med projektet suppleres museets egne forskere og formidlere med to nyansatte forskere samt en koordinator på deltid, som blandt andet skal sikre involvering af borgere. Desuden indgår forskere fra Aarhus Universitet og Trinity College Dublin i projektet.

Er man interesseret, kan man læse mere om projektet på museets hjemmeside.