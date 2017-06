Se billedserie Vinkelhuset er navnet på bygningen på Solrød Strandvej 66, som nu huser Smeralda, Lagkagehuset og Paradis Is.

Vinkelhuset er kommet godt fra start

Sydkysten - 15. juni 2017 kl. 14:18 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et ønske om at skabe et kulinarisk mødested i Solrød, der fik lokale kræfter til at købe bygningen på Solrød Strandvej 66, hvor der tidligere har været DøgnNetto, da muligheden bød sig.

Og hvis man ser på det leben, der har været i den korte tid, hvor der har været åbent, så er ønsket allerede nu gået i opfyldelse.

- Alt godt er båret af grundlæggende gode ideer og visioner, men selv dette kommer ingen vegne uden hjerteblod, iver og risikovillighed, siger Jens Bang Liebst, der har investeret i bygningen, og som så masser af muligheder, da hjørnebygningen blev sat til salg.

Han kontaktede Hans Odder, Anders Liebst, Lars Lohmann og Peter Garber, som var med på ideen med det samme, og kom med indspark til udnyttelse af bygningen, som stak i en helt anden retning end dagligvarebutik. Tanker om anden anvendelse formede sig, og indledende kontakter til mulige fødevarevirksomheder som lejere blev gjort. Alle fem er investorer i ejendommen og har spillet en rolle fra sensommeren 2016 og frem til det færdige resultat, som står i dag.

- Vi brænder alle fem for at udvikle Solrød, og vi tænker i, hvad der gør en forskel for en by som vores, fortæller Jens Bang Liebst, der er aktiv i mange sammenhænge bl.a. som formand for Solrød Strands Grundejerforening.

Madoplevelser Jens Bang Liebst forklarer, at der er langt fra supermarked til tre gange leverandører af kvalitetsfyldte madoplevelser. Langt i arkitektonisk, økonomisk, teknisk og lovgivningsmæssig forstand. Det kræver vilje og mod og risikovillighed at gå i lag med så stort et projekt.

- Det har ikke været båret af udsigten til kortsigtet gevinst for nogen af os, men derimod skabelsen af et nyt kulinarisk mødested i byen. I alle andre tilfælde havde det været nemmere bare at leje bygningen ud, som den var, til et flisecenter eller lignende, fortæller Jens Bang Liebst, som har været kunde flere gange hos både Lagkagehuset, Smeralda og Paradis Is siden åbningen for et par uger siden.

Kærlige skub Ambitionen om at skabe et nyt og positivt bidrag til byrummet i Solrød og et godt supplement til Solrød Center ser heldigvis allerede ud til at være lykkedes. Det lader til, at Solrød Strands borgere har taget de nye tilbud til sig med kyshånd og brede smil.

- Vi har dermed fået en rigere by og et dejligere sted at bo, siger Jens Bang Liebst.

Ville det før eller siden være kommet af sig selv, uden lokalt hjerteblod, iver og risikovillighed, spørger han og kommer selv med et svar på vegne af initiativtagerne.

- Det tvivler vi kraftigt på. Det, som gør forskellen for en by som Solrød Strand, er nemlig kærlige men bestemte skub til udviklingen. Mange har i årevis talt om, at byen manglede et godt sted at spise middag, et godt sted at drikke et glas vin i fredagssolen, en god bager - alt sammen mere som den slags kendes fra København og andre større byer. Men det er ikke opstået af sig selv, siger han.

Ideer, ildsjæle og risikovillige penge, som ofte vil være lokalt forankrede, er med andre ord det, som gør forskellen og en uvurderlig katalysator for udvikling, konkluderer han.

- Det skal politikere og forvaltning gøre en dyd ud af at forstå og dernæst allerhelst bidrage positivt med den side af sagen, som naturligt hører hjemme hos dem. På den måde kan vi skabe en by, som vi allerhelst vil have den, fortsætter Jens Bang Liebst.