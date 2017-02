Ville bestille taxa: Fik stjålet pung

I den seneste tid har tricktyvene prøvet at betale med store sedler i butikker, men nu er en mand blevet snydt af to tricktyve på en ny måde. Fredag ved middagstid stod han og ventede ved Waves og skulle til at bestille en taxa over telefonen, da en mand, A, kom hen til og spurgte, om han skulle holde døren, hvilket han svarede nej til.

Herefter kom endnu en mand, B, hen til ham og holdt et visitkort frem og spurgte manden, om han også ville bestille en taxa til ham. Her svarede manden ja og tog kortet. I samme øjeblik tog den første mand, A, pungen ud af den venlige mands hånd og gik derfra. B gik også derfra, bare i en anden retning. Han prøvede at råbe dem an, men uden held. Der er ifølge politiet ikke noget signalement på de to mænd