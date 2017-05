Der er glæde på borgmesterkontoret i Solrød over, at Solrødborgerne, ifølge en undersøgelse fra analyseinstiotuttet EPSI Rating, gerne anbefaler andre at bosættes sig i kommunen. Foto: Solrød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Vild med Solrød: 9 ud af 10 vil anbefale kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vild med Solrød: 9 ud af 10 vil anbefale kommunen

Sydkysten - 22. maj 2017 kl. 05:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Kommune er et attraktivt sted at bo, i hvert fald hvis man skal bedømme det ud fra en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet EPSI Rating. Den viser nemlig, at 90 procent af borgerne i Solrød vil anbefale andre at bo i kommunen.

- Det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, det er den vision, som er pejlemærke for byrådets beslutninger her i Solrød. Derfor glæder det mig også, når 9 ud af 10 borgere i Solrød mener, at kommunen er så godt et godt sted at bo, at de også vil anbefale andre at slå sig ned her, siger en tilfreds borgmester Niels Hörup.

Solrød Kommune placerer sig i undersøgelsen på en delt 4. plads ud af de 86 kommuner, som analyseinstituttet har haft med i undersøgelsen.

- Jeg er glad for vores placering som den 4. bedste kommune at bo i ifølge borgerne, men jeg ser ingen grund til, at vi skal hvile på laurbærrene. I Solrød Kommune har vi en skøn natur, god infrastruktur, landets 5. laveste ledighed og en beliggenhed tæt på København, og vi skal fortsat stræbe efter at blive et endnu bedre sted at leve og bo til fordel for vores borgere, foreninger, virksomheder og de ansatte i kommunen, siger Niels Hörup.

I undersøgelsen har EPSI Rating også undersøgt borgernes tilfredshed med den kommunale service. Her placerer Solrød Kommune sig på en delt 12. plads med 69,6 ud af en indeksværdi fra 0-100.

- Den kommunale service er en svær størrelse, fordi vi som kommune er underlagt nogle spilleregler som for eksempel udligningen og en serviceramme. Derfor synes jeg også, at det er flot, når borgerne alligevel placerer os på en 12. plads ud af landets 98 kommuner, siger Niels Hörup.