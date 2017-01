Se billedserie På en stor plæne for enden af Lundbækvej bliver træet genplantet, lastbilchaufføren graver et nyt hul til det næste træ og kører tilbage til Strandesplanaden. Foto: Petter Becker-Jostes

Video: Træer holder flyttedag

Sydkysten - 25. januar 2017 kl. 14:50 Af Petter Becker-Jostes

Normalt er det kun i Ringenes Herre, vi møder træer, der flytter sig fra det ene sted til det andet. Denne uge kunne man i Vallensbæk dog møde et syn, der kommer meget tæt på.

Her blev 16-20 træer flyttet fra Strandesplanaden og ud til et stykke jord for enden af Lundbækvej, hvor de skal stå den kommende tid. Den midlertidige genhusning skyldes, at Strandesplanaden skal bygges om.

- Vi gør det for at sænke farten og øge trafiksikkerheden. Træerne står i vejen for projektet, og i Vallensbæk Kommune vil gerne gennbruge de ting, vi kan genbruge. Og i denne her sag giver det mening, siger have- og parkingeniør i Vallensbæk Kommune, Per Kjærebye.

Træerne blev ganske enkelt rykket op af et kæmpestort, men i virkeligheden ret simpelt værktøj: Seks kæmpestore spader samles i en cirkel omkring et træ, spaderne bliver ved hjælp af hydraulik kørt ned i jorden, og derefter bliver hele træet løftet op på lastbilen. Derefter bliver den kørt gennem Vallensbæk - under jernbanebroen ved McDonald's bliver der kørt baglæns for ikke at rive træet i stykker - og hen til en stor plæne for enden af Lundbækvej. Her bliver træet genplantet, lastbilchaufføren graver et nyt hul til det næste træ og kører tilbage til Strandesplanaden. Her fylder han det hul, som opstod efter det seneste træ, med jorden fra Lundbækvej, og så starter hele seancen forfra igen.

Vallensbæk Kommune regner med at være færdig i løbet af torsdag i denne uge.