Se billedserie De første maskiner ankom på stranden ud for Spurvestien omkring klokken 10.00 torsdag formiddag. Der lander omkring 8500 tons fedtemøg på kyststrækningen i Greve Kommune om året. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Maskiner blev testet på stranden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Maskiner blev testet på stranden

Sydkysten - 27. januar 2017 kl. 13:07 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, som gik tur ved stranden torsdag formiddag, havde mulighed for at få sig lidt af et særsyn. Her var en række forskellige maskiner samlet til årets første forsøg med alternative strandrensningsmetoder. Allerede sidste år indledte Greve Kommune nemlig jagten på en mere effektiv og billig metode end den traditionelle, og det arbejde fortsætter i år.

Dagen bød på flere forskellige forsøg med maskiner, der havde hver deres spidskompetence. Blandt andet brugte man en såkaldt høvender, der normalt bruges til landbrug, til at samle tang og fedtemøg sammen i ét spor på stranden, hvorefter en traktor med en såkaldt overfaldsklo samlede det op.

Et andet forsøg gik ud på, at man med traktor med en såkaldt stenrive forsøgte at løsne tang og fedtemøg fra sandet, så man ikke får så meget sand med, når man renser stranden.

- Når man skal af med tangen, betaler man per ton - og det bliver meget tungere, fordi der er en mængde sand i. Hvis vi kan få riven til at flytte det, så sandet rasler af her på stranden, så er det kun den halve vægt, og det vil sige, at vi kan lave dobbelt så meget arbejde, fortæller Anders Knudsen, entrepriseleder hos HedeDanmark med Greve som sit område. HedeDanmark er entreprenør på strandrensning i Greve Kommune.

Ideen med dagens forsøg var, om man kan finde en metode til at rense stranden dagligt hen over sommeren for at holde tangen og fedtemøget nede. Man kan spørge sig selv, hvordan det kan klares for de samme penge som den traditionelle strandrensning, der typisk kun sker en gang om måneden. Det skyldes, ifølge entrepriselederen, at det bliver tungt arbejde, når tangen hober sig op, som derfor kræver et andet setup.

- Når du tager de mange tons på en gang, er det større vogne, og det er større gravemaskiner og gummigeder, der skal til, siger Anders Knudsen, der fortæller, at resultatet af dagens forsøg umiddelbart ser fornuftigt ud.

Et resultat, der også skal ses med det forbehold, at stranden ikke er blevet renset længe, forklarer han.

Hvis man vil vide mere om strandrensning i Greve Kommune, kan man gå ind på kommunens hjemmeside eller kontakte landskabsarkitekt ved Greve Kommune Kaare Skjerning.