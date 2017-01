Se billedserie Solrød Bæks udløb er blevet blokeret, så havvandet ikke kan løbe ind. Foto: Petter Becker-Jostes

Send til din ven. X Artiklen: Video: Gør klar til vandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Gør klar til vandet

Sydkysten - 04. januar 2017 kl. 17:16 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Solrød bliver der her til klar til den forhøjede vandstand. Ved Solrød Bæk havde det frivillige beredskab således i går eftermiddags fået blokeret bækkens udløb, og samtidigt blev der sat pumper op til at tømme bækken for vandet, der kom inde fra land.

- Vi dæmmer op, så ikke højvandet går ind i åen. Det er det eneste sted, det kan det, for ellers er der diger hele vejen, siger lederen for det frivillige beredskab i Solrød Kommune, Leif Panduro.

Ved lagunen var vandet allerede i går eftermiddags gået over den yderste revle, hvilket ifølge en beboer ikke er sket i de 45 år, han har boet i området.

I Vallensbæk melder kommunen, at risikoen for oversvømmelser er begrænset, og at Strandparken I/S er til stede under den forhøjede vandstand og samarbejder med beredskab og politi.

Greve Kommune holder telefonerne åbne for henvendelser om den forhøjede vandstand frem til onsdag aften. Berørte borgere kan ringe på 43 97 97 97. Greve Kommune kontakter desuden de ejendomme, der er i farezonen for at blive oversvømmet. Samtidigt vil ekstra hjemmehjælpere være klar til at kontakte pårørende.

Både Greve og Solrød Kommuner tilbyder desuden overnatning i de respektive idrætscentre, hvis det skulle blive nødvendigt.

relaterede artikler

Undlad storvask ved stormflod 04. januar 2017 kl. 18:09

Video og billeder: Kystvejen i Strøby Egede overvåges 04. januar 2017 kl. 18:09