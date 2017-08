Se billedserie - Jeg skal ikke fortælle folk, hvordan de skal leve og løfte pegefingeren, men jeg kan bidrage med min historie og vise, at det ikke er så dårligt, at leve sundere, siger Verner Christensen.

Verner fik hjælp til sin sukkersyge: Nu vil han hjælpe andre

Verner Christensen fra Solrød havde længe følt, det gik ned af bakke med helbredet og sin diabetessygdom, og han var begyndt at frygte kun at have få gode leveår tilbage. Alligevel var han noget skeptisk, da hans læge anbefalede ham at deltage i kommunens diabetes-rehabiliteringstilbud.

- Hvad er det for noget pjat, kan Verner huske, at han tænkte.

Fagudtrykket 'rehabilitering' fik ham til at tænke på hjemvendte krigsskadede soldater, men da Verner Christensen fik mere information om det kommunale diabetes-rehabiliteringstilbud, lod han sig alligevel overtale til at prøve det. Nu - efter et velgennemført forløb - er Verner Christensen utrolig glad for, at han tog imod det gode tilbud.

- Jeg har fået forbedret min livskvalitet, og jeg vil anbefale forløbet til alle, der ikke lever så godt med deres diabetes, og som er motiveret til at ændre vaner, siger Verner Christensen.

Det systematiske forløb gav Verner Christensen det sidste skub, som han havde brug for i forhold til at ændre på sine kost- og motionsvaner. Han oplevede, at kommunens fagprofessionelle medarbejdere var utrolig engagerede i hans forløb.

- Jeg følte mig ikke bare som et nummer i rækken, som man nogle gange kan føle sig i behandlingssystemet. Sygeplejerskerne og terapeuterne i kommunen virkede oprigtigt interesserede i at hjælpe mig på vej og fulgte jævnligt op med samtaler og pressede mig lidt, så jeg kunne forbedre mig endnu mere, fortæller Verner Christensen.

Små justeringer

Sundhedspersonalet gik blandt andet ind omlagde Verner Christensens kost, selvom han følte, at han spiste sundt og varieret. Men det mærker Verner Christensen ikke det store til.

- Det var små ting, der blev lavet om. For eksempel byttede vi A38 ud med skyr, og så gik jeg fra müsli til bær i stedet. Men det er jo ikke sådan, at man giver afkald på en masse af den grund, fortæller Verner Christensen.

Sundhedspersonalet fik også lokket ham op på en motionscykel nogle gange om ugen, og så begyndte de at sætte målsætninger. Egentlig gav Verner Christensen ikke meget for de målsætninger, og han følte, at han mest satte de mål for at tilfredsstille personalet.

Målet blev et vægttab på 20 kilo. Verner Christensen understregede dog, at han ikke ville presses til at gøre det forhastet og forventede selv, at det ville tage flere år.

Til at få øje på

De første par uger kunne Verner Christensen da heller ikke mærke den store forskel. Men efter et par uger med systematisk træning og omlagt kost oplevede han lige pludselig en effekt. Først og fremmest begyndte han at se et tydeligt billede i sine blodsukkermålinger, som viste, at blodsukkeret var for lavt om natten, og det resulterede i, at han kunne skrue ned for den dyre insulin og nu har fået et meget stabilt blodsukker - næsten uden brug af insulin.

Derfra gik det stærkt. Fra dårligt at kunne gå eller træde cyklen i gang, begyndte Verner Christensen at motionere dagligt, og nu har han nået sin målsætning og mere til.

- Jeg har faktisk tabt mere end 20 kilo siden januar måned ved at omlægge min livsstil. Jeg føler stadig ikke, at jeg giver afkald på noget, og jeg savner på ingen måde mit liv før, siger Verner Christensen.

Starter egen gruppe op

Forløbet blev et vigtigt vendepunkt for Verner Christensen, som har fortsat de nye forbedrede vaner. I dag føler han en fornyet livsenergi. Det gør, at han nu klar til at hjælpe andre med at leve bedre med deres diabetes, og Verner Christensen starter derfor en motivationsgruppe op for borgere med diabetes type 2 i samarbejde med Diabetesforeningen og Solrød Kommune.

- Det er vigtigt at gøre op med forestillingen om, at hvis man skal leve sundt og tabe sig, skal man kun spise salatblade og kedelig mad. Det kan sagtens lade sig gøre stadig af få god og lækker mad - man behøver ikke at gå på kompromis, understreger Verner Christensen og fortsætter:

- Jeg skal ikke fortælle folk, hvordan de skal leve og løfte pegefingeren, men jeg kan bidrage med min historie og vise, at det ikke er så dårligt, at leve sundere.

Motivationsgruppen

Motivationsgruppen, som Verner Christensen starter op i Solrød, er primært for 40+-årige personer med diabetes type 2 samt pårørende. Motivationsgruppen har til formål at vise, at man kan leve et helt normalt liv på trods af sin diabetes ved blot at ændre nogle ganske små ting i hverdagen. Der vil være fokus på en mere aktiv livsstil og inspiration til sundere mad. Motivationsgruppen kan også være en fin forlængelse af kommunens tilbud om diabetesrehabiliteringsforløb. Her kan man få hjælp til at fastholde de gode vaner, hvilket kan være svært hvis man er alene om det. Motivationsgruppen kan være en måde at blive holdt til ilden.

Der er plads til ca. 12 personer i gruppen og første gruppe starter op torsdag den 14. september 2017 fra kl.17-20 og mødes som udgangspunkt i 12 uger. Hver gang er der ca. en times lettere motion, og der laves dagens ret, som spises, imens gruppen hygger og deler erfaringer. Gruppen mødes i Solrød Kommunes genoptræningscenter, Solrød Center 3. Der er kun deltagerbetaling på den mad, som gruppen tilbereder sammen. Nærmere info fås hos instruktøren Verner Christensen, e-mail: vernerch@mail.dk, telefon: 4068 6151, Facebook: Diabetes Motivationsgruppe Solrød.

Solrød Kommune tilbyder et såkaldt diabetes-rehabiliteringsforløb til borgere med diabetes 2, som har behov for støtte til at håndtere deres sygdom bedre i hverdagen.

Forløbet tilrettelægges individuelt og tilpasses i tæt samarbejde mellem deltageren og relevante fagpersoner, hvor de i fællesskab laver en plan og aktiviteter for at opnå en bedre hverdag i forhold til deltagerens behov. Emner i tilbuddet kan være fysisk træning, kostvejledning og håndtering af hverdagen med sygdommen samt evt. hjælp til rygestop. Forløbet kan både bestå af individuelle samtaler og undervisning på hold. Den fysiske træning foregår på hold to gange ugentligt i 10 uger. For at deltage i tilbuddet, skal man have en henvisning fra egen læge eller sygehuset.