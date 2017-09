Verdensstjerne i Grevehallen

- Vores trup har nogle stærke profiler i form af Kim Bruun, Mathias Christiansen, David Daugaard og Rikke Søby Hansen, som selvfølgelig skal levere varen over hele sæsonen for, at vi spiller med om medaljerne. Hvad der også glæder mig er, at vi har en bred trup, hvor der er stor kamp om pladserne. Konkurrencen om pladserne er vigtige for at holde spillerne knivskarpe, og så står vi også godt rustet, hvis vi skulle løbe ind i skader eller sygdom, siger han.